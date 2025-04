Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega allunga su Razgatlioglu

Nicolò Bulega ha posto la propria firma su gara-1 del GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato di Assen, il pilota emiliano della Ducati ufficiale si è confermato velocissimo, come si era notato nel corso delle prove libere, imponendosi davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) e a Danilo Petrucci (Ducati indipendente).

Un risultato pesante per gli equilibri nella classifica generale dal momento che Bulega ha portato il suo score totale a 136 punti, frutto in particolare di 4 affermazioni su 7 gare disputate. L’obiettivo del centauro nostrano è quello di proseguire nel percorso, dando seguito ai successi anche nella Superpole Race e in gara-2 domani.

Nei fatti sono 41 le lunghezze di margine nei confronti del campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu (BMW), oggi quarto e non così a proprio agio sul layout olandese. Vedremo se il turco riuscirà a cambiare l’inerzia sul tracciato dei Paesi Bassi.

Di seguito la classifica generale:

CLASSIFICA GENERALE SUPERBIKE 2025

1 NICOLO BULEGA 136

2 TOPRAK RAZGATLIOGLU 95

3 ANDREA LOCATELLI 76

4 DANILO PETRUCCI 76

5 ALVARO BAUTISTA 59

6 ANDREA IANNONE 44

7 SCOTT REDDING 37

8 MICHAEL VAN DER MARK 33

9 XAVI VIERGE 33

10 DOMINIQUE AEGERTER 32

11 SAM LOWES 30

12 AXEL BASSANI 30

13 IKER LECUONA 25

14 ALEX LOWES 24

15 YARI MONTELLA 15

16 REMY GARDNER 14

17 GARRETT GERLOFF 14

18 BAHATTIN SOFUOGLU 7

19 RYAN VICKERS 7

20 TARRAN MACKENZIE 6

21 TITO RABAT 3

22 TETSUTA NAGASHIMA 2