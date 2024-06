Apprensione alla prima gara del Mondiale femminile di motociclismo. Gravi incidenti per Rusthen ed Howden

Doveva essere una giornata di festa. Ma il primo Mondiale della storia di motociclismo femminile è cominciato nel peggiore dei modi. In occasione della gara inaugurale, andata in scena nel circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, Mia Rusthen è rimasta vittima di un brutto incidente.

Il fatto è successo dopo sei giri dall’inizio della prima manche, per dinamiche ancora non chiare. Nello specifico la pilota è uscita di pista alla curva 16 dove, per motivi ancora da accertare, è andata dritta verso le barriere senza accennare alcuna frenata. Dopo essere stata soccorsa sul luogo da due ambulanze, la norvegese è stata trasportata prima al centro medico e, successivamente, tramite elisoccorso all’Ospedale Bufalini di Cesena. Al Trauma Center della struttura sanitaria romagnola, alla nordica è stato riscontrato un politrauma e una commozione celebrale.

Una volta ripresa la prova a destare preoccupazione sono state invece le condizioni della sudafricana Jessica Howden, scivolata nel rettilineo proprio durante la ripartenza e trasportata anche lei al Bufalini, seppur cosciente. Anche per lei, come riportato dal sito ufficiale della SBK, la diagnosi è di commozione celebrale.

Dai primissimi aggiornamenti, da prendere ovviamente con la dovuta cautela, sembra che le condizioni delle due centaure siano stabili. Ma la situazione sarà più chiara solo con il trascorrere delle ore.