Superbike, Razgatlioglu batte le Ducati in gara-1 a Misano ed è il nuovo leader del Mondiale

Toprak Razgatlioglu sfrutta al meglio la pole position conquistata stamattina e vince con grande autorità gara-1 a Misano in occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2024, quarto round stagionale del Mondiale Superbike. Il pilota turco della BMW è stato perfetto sin dalla partenza, andando subito in fuga e conservando un buon margine di sicurezza fino alla bandiera a scacchi anche grazie ad una buona gestione delle gomme.

Successo n.43 in carriera (il quarto dell’anno al debutto con la BMW) per l’ex Yamaha, che diventa inoltre il nuovo leader del campionato candidandosi al ruolo di favorito in vista delle prossime due manche in programma domenica sul tracciato romagnolo. Podio odierno completato dalle Ducati ufficiali di Nicolò Bulega e Alvaro Bautista, rispettivamente 2° e 3°.

L’azzurro ha disputato una corsa tutta all’attacco, condita però da alcune sbavature che lo hanno costretto ad effettuare diversi sorpassi aggressivi per provare a non lasciar scappare via Razgatlioglu. Gara-1 opaca invece per il veterano spagnolo, incapace di mettere in mostra il suo consueto ritmo stellare specialmente negli ultimi 10 giri. Buon quarto posto per Andrea Locatelli con la Yamaha davanti al britannico della Kawasaki Alex Lowes.

A punti in casa Italia anche Andrea Iannone 7°, il rientrante Danilo Petrucci 9°, Axel Bassani 11°, la wild card Ducati Michele Pirro 13° in rimonta e Michael Ruben Rinaldi 14°. Nel Mondiale Razgatlioglu si trova al comando adesso con un vantaggio di 3 punti su Bautista, 13 su Bulega e 38 su Alex Lowes.

CLASSIFICA GARA-1 GP MISANO SUPERBIKE 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’33.946 270 278

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1.782 +1.782 1’33.920 271 281

3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 3.176 +1.394 1’34.071 276 281

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 10.337 +7.161 1’34.290 267 274

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 11.671 +1.334 1’34.262 269 276

6 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 14.822 +3.151 1’34.064 265 271

7 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 16.637 +1.815 1’34.212 269 277

8 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 19.044 +2.407 1’34.542 267 277

9 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 20.686 +1.642 1’34.735 271 276

10 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 24.041 +3.355 1’34.900 265 277

11 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 26.233 +2.192 1’34.665 266 277

12 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 30.303 +4.070 1’35.271 269 278

13 51 PIRRO Michele Ducati Panigale V4R 32.536 +2.233 1’35.027 267 276

14 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 35.186 +2.650 1’35.286 270 279

15 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 35.566 +0.380 1’35.405 270 275

16 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 45.895 +10.329 1’35.023 267 271

17 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 46.811 +0.916 1’36.000 263 271

18 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 54.387 +7.576 1’36.261 260 269

19 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR > 1′ +10.121 1’34.904 258 276

20 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R > 1′ +5.569 1’36.385 259 273

RT 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’34.568 262 274

RT 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’35.264 269 276

RT 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’36.246 269 275

RT 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 276 276