A che ora Sinner-Struff, ATP Halle 2024: programma quarti, partite precedenti, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Jan-Lennard Struff nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Halle. L’appuntamento è per venerdì 21 giugno, sarà il terzo match a partire dalle ore 12.00 alla OWL Arena: ad aprire il programma sarà il confronto tra il polacco Hurkacz e lo statunitense Giron, a seguire il match tra il francese Fils e il tedesco Zverev, poi toccherà al nostro portacolori. Il tennista italiano sarà chiamato ad affrontare il rognoso padrone di casa sull’erba tedesca.

Il numero 1 del mondo se la dovrà vedere con il numero 41 del ranking ATP, reduce dai successi ottenuti contro il nostro Luciano Darderi e contro il greco Stefanos Tsitsipas. Jannik Sinner partirà con i favori del pronostico, ma l’avversario è di grande spessore e si preannuncia una partita decisamente ostica per meritarsi la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente della sfida tra lo statunitense Eubanks e il cinese Zhang.

Il 22enne altoatesino ha vinto i due precedenti disputati contro il 34enne teutonico, entrambi disputati nel corso di questa stagione: 6-3, 6-4 nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells (sul cemento) e 6-4, 6-2 negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo (sulla terra rossa).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Struff, quarto di finale del torneo ATP 500 di Halle. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-STRUFF HALLE

Venerdì 21 giugno

Terzo match dalle ore 12.00 Jannik Sinner vs Jan-Lennard Struff – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 alla OWL Arena, si disputeranno nell’ordine Hurkacz-Giron e Fils-Zverev. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-STRUFF HALLE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati:

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.