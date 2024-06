ATP Halle 2024, Sinner doma il rognoso Marozsan in 3 set e avanza ai quarti di finale

Jannik Sinner prosegue nel proprio cammino nell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca il n.1 del mondo ha dovuto fatica non poco per piegare le resistenza del talentuoso ungherese Fabian Marozsan (n.45 del ranking). Il pusterese si è imposto con lo score di 6-4 6-7 (4) 6-3 in un incontro nel quale i momenti di tensione non sono mancati, al pari di quelli spettacolari, come all’inizio del terzo parziale quando Jannik si è reso protagonista di un altro recupero in tuffo, concluso poi con un passante incrociato pazzesco con il rovescio. Il classe 2001 del Bel Paese, quindi, approda ai quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas (n.6 del seeding) e il tedesco Jan-Lennard Struff. Per Sinner è arrivata la 35ª affermazione in 38 partite disputate nel 2024.

Nel primo set l’azzurro parte a razzo, strappando con alcuni colpi dei suoi il servizio al rivale. Marozsan ha però una reazione inaspettata, mettendo in mostra dei colpi piatti e molto difficili da gestire. C’è il contro-break. Non è un Sinner super brillante e gli errori dalla parte del dritto sono un po’ troppi, tuttavia nel nono game il nostro portacolori tira fuori il meglio del suo repertorio per ottenere un nuovo break. Con grande autorevolezza, la prima di servizio gli dà punti “gratuiti” e cala il sipario sul parziale (6-4).

Nel secondo set il livello si alza ed entrambi fanno vedere colpi pregevoli. Marozsan tiene alla grande la diagonale di rovescio di Sinner e mette in difficoltà l’italiano, che però si rivela superiore dal lato del dritto. Nell’undicesimo game Jannik ha due chance per andare avanti di un break e su una palla dell’ungherese deviata dal nastro manca un passante non impossibile con il dritto. Una chance sprecata che costerà cara perché il tie-break non è giocato bene dall’italiano. Dopo una splendida risposta in cross di dritto, arrivano una serie di errori e un brutto smash affossato in rete consegna sul 7-4 la frazione al magiaro.

Nel terzo set c’è la reazione da campione di Jannik. Nel secondo game ancora una volta assistiamo alla sua difesa acrobatica: recupero in tuffo su una palla giocata nei pressi della rete di Marozsan, capriola e recupero miracoloso con il rovescio che va a baciare la riga.

Jannik Sinner did it AGAIN pic.twitter.com/49FXnJ4Vjs — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) June 20, 2024

Sinner prende il largo, facendo vedere il meglio del suo bagaglio tecnico. C’è il doppio break (5-1) e Jannik va a servire per il match. Tuttavia, l’ungherese ancora non è prontissimo e giocando a braccio sciolto strappa la battuta all’azzurro. Sinner tenta la reazione immediata, costruendosi due chance per chiudere i giochi, ma non le sfrutta. E’ però molto concreto nel nono game, tenendo il turno di servizio a zero e chiudendo sul 6-3. Leggendo le statistiche, ancora doppia cifra per l’altoatesino alla voce ace (12), con il 75% dei punti vinti, mentre con la seconda il 52%.