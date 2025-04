Giro d’Abruzzo 2025: Ivo Oliveira trionfa nella seconda tappa, Fiorelli è secondo e nuovo leader

Non ci saranno le grandi stelle al via, ma la UAE Team Emirates – XRG lascia solo le briciole ai rivali anche al Giro d’Abruzzo. Due tappe, due vittorie per la squadra emiratina: oggi sul traguardo di Penne è la volta di Ivo Oliveira che agguanta il successo numero quattro della carriera. Maglia di leader della classifica generale per Filippo Fiorelli.

Gran battaglia per portare via la fuga iniziale. Il tentativo giusto è partito ai piedi del GPM della Forcella di Acciano: all’attacco due italiani Samuele Zoccarato (Team Polti VisitMalta) e Simone Petilli (Intermarché – Wanty). Per loro margine che non è mai stato eccessivo, con il gruppo a gestire la situazione.

Zoccarato è riuscito ad andar via in solitaria, prendendosi la leadership della classifica dei GPM, salvo poi essere raggiunto dal plotone compatto. Il tutto si è deciso sull’ascesa conclusiva. Ha provato ad anticipare i tempi il giovane Marco Martini (Team Technipes #inEmiliaRomagna) ma le squadre dei big hanno dettato un gran passo.

Gli attacchi sono iniziati all’ultimo chilometro, con Ivo Oliveira che ha trovato uno scatto eccezionale, lasciando sul posto tutti i rivali. Fatica negli ultimi 500 metri, ma il portoghese è riuscito a trionfare in solitaria. Ancora secondo posto per Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) che può consolarsi, grazie agli abbuoni, con la leadership della classifica generale. Terzo è Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team), quarto il vincitore di ieri Alessandro Covi.