LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: seconda giornata con Nicolò Martinenghi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2025 in vasca lunga. Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri proseguono il loro cammino di avvicinamento ai Mondiali di Singapore con un evento fondamentale in chiave qualificazione. Una seconda giornata quella odierna che presenta gare già molto interessanti con tante star azzurre in vasca. All’appello, però, mancheranno due medagliati olimpici come Thomas Ceccon, impegnato in Australia, e Gregorio Paltrinieri che al momento sta puntando tutto sulle acque libere. Sono i primi Campionati Italiani con la proiezione olimpica anche per i 50 dorso, rana e farfalla e da queste gare cambieranno diverse prospettive in chiave Los Angeles 2028: gli specialisti della velocità torneranno a occuparsi soprattutto delle gare preferite e in Italia gli specialisti non mancano.

Si parte con i 50 dorso maschili dove l’Italia può contare su un binomio ormai consolidato. Silvia Scalia, primatista nazionale con il crono di 27.39, resta la donna da battere nche se nelle ultime due stagioni non ha incantato. Alle sue spalle, sta crescendo con costanza e velocità Sara Curtis, classe 2006, che nel 2024 ha firmato il suo primo sub-28 con 27.94. Il tempo-limite per Singapore è impegnativo, ma nella vasca secca nulla è da escludere. Nei 50 farfalla Michele Busa arriva a Riccione con il primo tempo di iscrizione di 22.51 (tempo convertito dalla vasca corta), che, se nuotato in finale A, lo piazzerebbe già sull’aereo verso Singapore. Il suo primato personale in vasca lunga è di 23.91, e in questa stagione ha affrontato la distanza due volte: allo SWIMTO di Torino con 24.31 e alla Swimming Cup di Milano con lo stesso tempo, 24.31. Dietro di lui, Candela, Momoni e Valsecchi cercheranno di inserirsi nella lotta per il podio.

Nei 100 farfalla donne è possibile che a giocarsi la vittoria sia Il quartetto composto da Cocconcelli, Scotto di Carlo, Capretta e Bianchi. Sebbene nessuna di loro abbia ancora abbattuto il tempo-limite, ognuna ha mostrato segnali di crescita. In particolare, l’attenzione si concentrerà su Viola Scotto di Carlo, reduce da una Olimpiade a Parigi particolarmente sfortunata, caratterizzata da due squalifiche. Ci sono Lorenzo Mora e Michele Lamberti in vetta alle graduatorie nei 100, orfani di sua maestà Thomas Ceccon. In questa gara Christian Bacico, che ha vinto tanto a livello giovanile non troppo tempo fa, potrebbe dire la sua, così come il diciottenne Daniele Del Signore. Un occhio va dato con attenzione anche a un altro 2007 di prospettiva, Mattia Venini.

Nei 200 rana torna protagonista Francesca Fangio, che guida le iscrizioni con un 2:23.90, crono che la pone a un passo dal tempo-limite per Singapore (2:23.11). La livornese ha dalla sua anche l’esperienza e un primato personale da 2:23.06, che è tuttora Record Italiano, siglato nel 2021 al Settecolli. Subito dietro Lisa Angiolini con 2:24.71, mentre più distanti si trovano Giulia Verona, Alessia Ferraguti e la giovanissima Lucrezia Mancini, classe 2008, nome nuovo ma già interessante. La gara dei 100 rana uomini è una delle più attese di tutta la manifestazione, se non altro per la presenza prestigiosa del campione olimpico Nicolò Martinenghi. Nell’elite internazionale ci sono anche Cerasuolo e Viberti che potrebbero darsi battaglia per il secondo posto. I tre si presentano a Riccione con tempi di ingresso tutti sotto il minuto, e il tempo-limite per qualificarsi ai Mondiali è fissato a 59.49. Cinque atleti potrebbero teoricamente riuscire a rientrare nei criteri mondiali. L’esperienza gioca a favore di Martinenghi e Poggio, ma l’esplosività di Cerasuolo rappresenta un elemento da non sottovalutare.

La sessione mattutina si chiuderà con I 200 stile libero che hanno offerto spunti interessanti agli ultimi Campionati Assoluti. Sofia Morini ha vinto con un tempo di 1:58.64, seguita da una solida Simona Quadarella, seconda in 1:58.82. Tuttavia, per qualificarsi per Singapore, è necessario un passo in avanti significativo: il tempo-limite è fissato a 1:57.30, un obiettivo raggiungibile solo con una gara perfetta dal punto di vista tattico e tecnico. Morini ha già dimostrato di poter lottare per quel crono: al Trofeo Settecolli 2024, ha nuotato in 1:57.81, diventando la terza italiana di sempre nei 200 stile libero.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2025 in vasca lunga: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione mattutina dedicata alle batterie e alle serie più lente, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 17.30 con il pre-session delle finali juniores. Buon divertimento!