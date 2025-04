Nuoto, Sara Curtis inarrestabile e nuovo record nei 50 sl a Riccione! Tris di Bacico nel dorso

Calato il sipario sulla penultima giornata di finali degli Assoluti di nuoto a Riccione. La protagonista è sempre lei, Sara Curtis. Nuova finale e altro record italiano per lei nei 50 stile libero femminili. Un’edizione degli Assoluti memorabile per l’atleta allenata da Thomas Maggiora, capace ogni volta che è entrata in acqua di migliorarsi.

Una progressione infinita che l’ha portata ad abbassare il suo primato italiano al mattino di 24.52, per di più in una gara non perfetta. Il tuffo non è stato quello ideale per Sara, ma nonostante tutto è venuto fuori un crono eccellente da 24.43 (seconda prestazione mondiale della stagione), staccando il biglietto per la rassegna iridata a Singapore (24.6 il tempo-limite). Alle sue spalle Costanza Cocconcelli (24.98) e Silvia Di Pietro (25.25).

Nei 200 dorso uomini Christian Bacico ha completato la sua tripletta, dopo quanto fatto nei 50 e nei 100. L’atleta dell’Esercito ha stabilito il proprio personale di 1:57.70, precedendo Pietro Ubertalli (personale in 1:58.38) e Daniele Del Signore (1:59.32). Niente da fare per il discorso qualificazione (1:56.2 il tempo-limite). Nei 100 delfino uomini solo il titolo c’è stato per Federico Burdisso, a segno in 51.83, davanti ad Alberto Razzetti (51.94, primato personale) e a Gianmarco Sansone (52.05, primato personale).

Nei 100 dorso donne altro limite personale di Anita Gastaldi in 1:00.46 davanti a Federica Toma (1:00.58) e a Francesca Pasquino (1:00.70). Nei 200 delfino femminili Paola Borrelli si è migliorata, stampando 2:08.94 e non andando lontana al 2:08.1 richiesto per i Mondiali. Comunque titolo nazionale a precedere Antonella Crispino (2:10.20) e Giulia Caprai (2:10.78).

Nei 200 rana uomini è arrivato il primo sigillo nei campionati per Christian Mantegazza (2:10.68 al personale) davanti ad Alessandro Fusco (2:11.47) e a Edoardo Giorgetti (2:11.59). In conclusione, c’è stata l’affermazione di Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero in 1:46.32, che con questo tempo ha nuotato il crono per la 4×200 sl, ma non quello per l’individuale (1:45.7). Con questi risultati è salito a dieci il computo dei pass individuali, considerando il riscontro di Thomas Ceccon in Australia nei 100 dorso. Qualificate anche le staffette miste e a stile libero.