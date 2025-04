Musetti verso il forfait a Barcellona: i punti che perderebbe e la rincorsa alla top10 fino al Roland Garros

Lorenzo Musetti domani salirà all’11° posto del ranking ATP nell’aggiornamento che verrà rilasciato al termine del torneo di categoria Masters 1000 andato in scena a Montecarlo, nel quale l’azzurro, giunto in finale, ha guadagnato 650 punti per la classifica mondiale.

Il toscano, che domani perderà i 100 degli ottavi di Montecarlo 2024, a causa del problema fisico accusato nell’ultimo atto odierno potrebbe decidere di saltare il torneo di Barcellona, dove lo scorso anno fu eliminato al primo turno e nel quale, dunque, non deve difendere punti.

Anche in caso di forfait a Barcellona, dunque, Musetti resterebbe a quota 3200 nel ranking ATP, ma domani sarà virtualmente in top ten: il norvegese Casper Ruud, che precede l’azzurro di soli 15 punti, infatti, deve difendere il titolo nel torneo catalano, e dunque scivolerà alle spalle dell’azzurro nella classifica live.

Nella scorsa stagione, inoltre, l’azzurro, eliminato al primo turno sia a Madrid che a Roma, nella seconda settimana dei tornei citati giocò i Challenger di Cagliari e Torino, giungendo in entrambi i casi in finale, cogliendo 90 punti. Al Roland Garros, invece, Musetti uscì ai sedicesimi, e dovrà perciò difendere 100 punti.

Considerando che i tornei di Roma e Barcellona non rientrano tra i migliori 19 del toscano, Musetti nel complesso dovrà difendere 290 punti fino al Roland Garros, dove potrebbe arrivare già in top ten, che da domani, come già detto, sarà distante appena 15 punti.

PUNTI DA DIFENDERE FINO AL ROLAND GARROS DA MUSETTI

21.04.2025 ATP Tour 500 Barcellona R64 0 (non rientra tra i migliori 19 di Musetti)

05.05.2025 ATP Challenger Tour 175 Cagliari F 90

05.05.2025 ATP Tour Masters 1000 Madrid R128 10

19.05.2025 ATP Challenger Tour 175 Torino F 90

19.05.2025 ATP Tour Masters 1000 Roma R128 10 (non rientra tra i migliori 19 di Musetti)

09.06.2025 Grand Slam Roland Garros R32 100

Totale punti da difendere: 290