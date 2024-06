LIVE MotoGP, GP Olanda 2024 in DIRETTA: si riparte ad Assen con gerarchie riscritte dal mercato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove del GP d’Olanda, ottavo atto della stagione di MotoGP. Sul circuito impegnativo di Assen, piloti e squadre andranno a caccia di risposte in termini di messa a punto, pensando alle qualifiche di domani e alla gara domenicale, senza ovviamente dimenticare della Sprint Race.

Riprende il confronto diretto per il titolo mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco, reduce dal trionfo del Mugello dove si è imposto sia nella Sprint che nel GP, è motivato a replicare e ad accorciare le distanze sullo spagnolo. Sono attualmente 18 le lunghezze che separano il centauro piemontese dall’iberico. Il fatto di essersi imposto nelle ultime due circostanze nella Cattedrale del Motociclismo è una rassicurazione importante.

Martin dovrà rispondere presente e vedremo in che modo le manovre di mercato andranno a influenzare quanto accadrà in pista. L’attuale leader del campionato, infatti, ha annunciato il proprio divorzio della Casa di Borgo Panigale per andare in Aprilia e quindi sarà interessante capire che riflessi ci saranno. Di contro, l’anno venturo Marc Marquez sarà ufficiale con Pecco e potrebbe recitare il ruolo del terzo incomodo in questo week end.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove del GP d’Olanda, ottavo atto della stagione di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.45 con le prime prove libere, poi alle 15.00 le Pre-Qualifiche. Buon divertimento!