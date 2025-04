MotoGP, i precedenti di Bagnaia a Jerez. È amore tra Pecco e il circuito andaluso!

Francesco Bagnaia e il circuito di Jerez de la Frontera hanno ormai instaurato una storia d’amore. Questo dicono i risultati conseguiti dal ventottenne piemontese sul tortuoso tracciato andaluso, dove si è tolto tante soddisfazioni e nel quale ha anche brillato per la prima volta in MotoGP.

Il rapporto privilegiato si è instaurato progressivamente, soprattutto partendo dalle categorie formative. Quattro presenze in Moto3, con un continuo miglioramento (dalle retrovie del 2013 al podio del 2016, quando chiuse terzo; nel mezzo due piazzamenti in zona settimo – ottavo posto fra 2014 e 2015). In Moto2 lo champagne non è mai mancato, perché seppur senza primeggiare, Pecco si è attestato alla posizione d’onore nel 2017 e in terza nel 2018.

In MotoGP, dopo un approccio in sordina nel 2019 (ritiro) sono arrivati segnali interessanti già nel 2020, quando si corse due volte. Nel GP di Spagna, Bagnaia si classificò settimo, ma si distinse soprattutto nel successivo GP d’Andalusia, quando vide letteralmente andare in fumo quello che sarebbe stato il primo podio della carriera (era comodamente secondo nel momento in cui sulla sua Ducati si ruppe il motore).

Da lì, l’alfiere della Ducati è sempre stato una presenza fissa al vertice delle competizioni di Jerez de la Frontera. Secondo nel 2021, battuto dall’allora compagno di squadra Jack Miller che stava vivendo un momento di grazia, prima di inanellare un filotto di tre vittorie consecutive. Nel 2022, nel 2023 e nel 2024 Pecco ha sempre trionfato, regalando spesso grandi emozioni grazie a spettacolari duelli con avversari sempre diversi.