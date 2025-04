MotoGP, statistiche GP Spagna. Bagnaia sogna un filotto senza precedenti!

Il quinto atto del Motomondiale 2025 si terrà nel weekend del 25-27 aprile, giorno in cui si disputerà la cinquantottesima edizione iridata del Gran Premio di Spagna. L’appuntamento ha più volte cambiato sede nell’arco della sua prima fase di vita, trovando poi collocazione stabile dalla seconda metà degli anni ’80, grazie all’edificazione dell’autodromo di Jerez de la Frontera.

L’impianto andaluso ha ospitato ogni GP di Spagna dal 1987 a oggi (eccezion fatta per quello del 1988). In questo 2025, l’autodromo intitolato alla memoria di Angel Nieto organizzerà la sua quarantesima corsa iridata, poiché alle 38 “canoniche” bisogna aggiungere l’escamotage del GP di Portogallo 1988 e l’estemporaneo GP di Andalusia del 2020, imbastito come double header in piena pandemia.

Dunque, ai fini di esporre “i precedenti”, è doveroso ragionare per contesto, riferendoci al circuito di Jerez de la Frontera, rimasto sostanzialmente invariato nel corso degli anni, e non al GP di Spagna, i cui connotati sono cambiati radicalmente con il passare delle epoche.

JEREZ DE LA FRONTERA – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (7)

Il Dottore ha trionfato nel 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2016

Piloti in attività con vittorie a Jerez de la Frontera:

3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2018, 2019}

3 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2023, 2024}

2 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2020, 2020}

1 – MILLER Jack (AUS) {2021}

Italiani vincitori a Jerez de la Frontera:

ROSSI Valentino (2001, 02, 03, 05, 07, 09, 16)

CAPIROSSI Loris (2006)

BAGNAIA Francesco (2022, 2023, 2024)

Moto vincitrici a Jerez de la Frontera:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

22 – HONDA (1987, 2019)

10 – YAMAHA (1988, 2020)

5 – DUCATI (2006, 2024)

2 – SUZUKI (1993, 2000)

Piloti vincitori con moto differenti:

LAWSON Eddie (Yamaha 1; Honda 1)

ROSSI Valentino (Honda 3; Yamaha 4)

Record di vittorie consecutive:

3 – CRIVILLÈ Alex (1997, 1998, 1999)

3 – ROSSI Valentino (2001, 2002, 2003)

3 – BAGNAIA Francesco (2022, 2023, 2024)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – BINDER Brad (Ktm)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Jerez de la Frontera:

4 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019, 2020, 2020, 2021}

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2024}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022}

Il dato più impressionante è constatare come Marquez sia stato capace di risultare il più rapido sul giro secco a un decennio di distanza tra la prima e la seconda volta!

JEREZ DE LA FRONTERA – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ELIAS Toni [ESP]

2011 – IANNONE Andrea [ITA]

2012 – ESPARGARO’ Pol [ESP]

2013 – RABAT Tito [ESP]

2014 – KALLIO Mika [FIN]

2015 – FOLGER Jonas [GER]

2016 – LOWES Sam [GBR]

2017 – MARQUEZ Alex [ESP]

2018 – BALDASSARRI Lorenzo [ITA]

2019 – BALDASSARRI Lorenzo [ITA]

2020 – MARINI Luca [ITA] {GP Spagna}

2020 – BASTIANINI Enea [ITA] {GP Andalusia}

2021 – DI GIANNANTONIO Fabio [ITA]

2022 – OGURA Ai [JPN]

2023 – LOWES Sam [GBR]

2024 – ALDEGUER Fermìn [ESP]

Lorenzo Baldassarri può vantarsi di essere l’unico centauro ad aver bissato una propria affermazione. Sono peraltro ben 6 le vittorie italiane (alle due appena citate bisogna aggiungere quelle di Andrea Iannone, Luca Marini, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio). Il nostro Paese sovrasta quindi i padroni di casa spagnoli, arrivati a quota 5.

JEREZ DE LA FRONTERA – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – FENATI Romano [ITA]

2013 – VIÑALES Maverick [ESP]

2014 – FENATI Romano [ITA]

2015 – KENT Danny [GBR]

2016 – BINDER Brad [RSA]

2017 – CANET Aròn [ESP]

2018 – ÖTTL Philipp [GER]

2019 – ANTONELLI Niccolò [ITA]

2020 – ARENAS Albert [ESP] {GP Spagna}

2020 – SUZUKI Tatsuki [JPN] {GP Andalusia}

2021 – ACOSTA Pedro [ESP]

2022 – GUEVARA Izan [ESP]

2023 – ORTOLA’ Ivan [ESP]

2024 – VEIJER Collin [NED]

Anche nella classe minore, il solo pilota capace di ripetersi è un italiano, ovverosia Romano Fenati (2012, 2014), seguito da Niccolò Antonelli (2019). Nella prima categoria formativa, la Spagna domina marcatamente con ben 6 successi, quattro dei quali giunti nel post-pandemia.