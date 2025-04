MotoGP, Marc Marquez: “Non mi sentivo così in forma dal 2019 e non sento l’obbligo di vincere”

Il GP di Spagna di MotoGP è ormai prossimo e per Marc Marquez il circuito di Jerez de la Frontera ha un significato speciale. In conseguenza di quanto accaduto sulla pista dedicata ad Angel Nieto, infatti, lo spagnolo ha dovuto affrontare la sfida più importante della propria carriera. Il riferimento è all’incidente del 2020, quando quel crash diede il via al periodo di buio di Marc.

Ora però tutto sembra alle spalle ed è proprio Marquez a rivelarlo, a margine di un evento pubblicitario in vista dell’appuntamento in Andalusia: “Non mi sentivo così in forma dal 2019. C’è pressione, ma non sento l’obbligo di vincere“, ha dichiarato l’asso nativo di Cervera. Un inizio di campionato straordinario per lui, con sette vittorie in otto gare, considerando anche le Sprint Race, e l’unico centro mancato è stato nella domenica di Austin (USA) dove è caduto, favorendo il successo di Francesco Bagnaia.

Attualmente leader della classifica mondiale, lo spagnolo ha grandi motivazioni ed è consapevole stare bene, ma non essere lo stesso prima dell’incidente: “Non voglio paragoni, perché non sono migliore, dopo quattro operazioni al braccio. Sono diverso. In quel periodo volevo solo vincere, ora mi godo ogni momento. Sicuramente sono molto più sereno. Nel 2019 l’unica cosa che contava era il gradino più alto, lo sentivo dentro. Quest’anno la pressione c’è ancora, ma non sento l’obbligo di vincere“.

A questo punto sarà interessante capire cosa accadrà a Jerez e soprattutto se Pecco saprà essere all’altezza del proprio compagno di squadra, finora decisamente più prestazionale.