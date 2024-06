MotoGP, GP Olanda 2024: numeri, statistiche, curiosità. Quante lauree italiane “nell’università della moto!”

Signori, è il momento di osservare un religioso silenzio. Si entra nella Cattedrale del Motomondiale. Nel weekend del 28-30 giugno, la massima categoria motociclistica sarà di scena ad Assen, l’autodromo che ha ospitato il maggior numero di gare iridate nella storia della categoria. Il Circuit van Drenthe è il tracciato in cui si sono tenute più competizioni valide per il Mondiale, ben 74. La prestigiosa pista è mancata all’appello solo nel 2020 a causa della pandemia.

Non a caso si usano i termini “gara” e “competizione”. Il Gran Premio d’Olanda, infatti, non esiste! Questo è il Dutch Tourist Trophy, un nome rimasto invariato nell’arco dei decenni. È invece cambiato il giorno della settimana in cui si corre. Fino al 2015 si gareggiava al sabato. La modernità ha poi preso il sopravvento nel 2016.

Anche la pista ha più volte cambiato connotati. Il tracciato originale era ricavato lungo le strade che collegavano i vilaggi di Rolder, Bolger, Schoonloo e Grolloo. Misurava 28,6 km e aveva tratti sterrati. L’autodromo permanente di Assen nasce nel 1955. La prima importante modifica avviene nel 1984. Dopodiché, nel 2006, viene messa in atto la dolorosa “amputazione” dell’anello nord, indispensabile per dotare l’impianto di infrastrutture all’altezza dei moderni standard del Motomondiale. Il Circuit van Drenthe ha così perso parte del proprio fascino, ma non certo il suo blasone.

ASSEN – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (8)

Il Dottore ha trionfato nel 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017

Piloti in attività con vittorie ad Assen:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2018}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2023}

1 – MILLER Jack (AUS) {2016}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2019}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021}

Italiani vincitori ad Assen:

PAGANI Nello (49)

MASETTI Umberto (50, 52)

VENTURI Remo (60)

AGOSTINI Giacomo (68, 69, 70, 71, 72, 74)

FERRARI Virginio (79)

LUCCHINELLI Marco (81)

UNCINI Franco (82)

BIAGGI Max (01)

ROSSI Valentino (02, 04, 05, 07, 09, 13, 15, 17)

BAGNAIA Francesco (22, 23)

Moto vincitrici ad Assen:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

22 – HONDA (1966, 2019)

18 – YAMAHA (1974, 2021)

15 – MV AGUSTA (1956, 1973)

9 – SUZUKI (1975, 1993)

7 – GILERA (1949, 1963)

3 – DUCATI (2008, 2023)

1 – NORTON (1951)

Piloti vincitori con moto differenti:

DUKE Geoff (Norton 1; Gilera 3)

HAILWOOD Mike (MV Agusta 3; Honda 1)

AGOSTINI Giacomo (MV Agusta 5; Yamaha 1)

ROSSI Valentino (Honda 1; Yamaha 7)

STONER Casey (Ducati 1; Honda 1)

Record di vittorie consecutive:

5 – AGOSTINI Giacomo (1968, 1969, 1970, 1971, 1972)

5 – DOOHAN Mick (1994, 1995, 1996, 1997, 1998)

Vincitore Sprint 2023.

BEZZECCHI Marco (Ducati)

Piloti in attività con pole position ad Assen:

1 – ESPARGARO’ Aleix (ESP) {2014}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2017}

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2018}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2021}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022}

1 – BEZZECCHI Marco (ITA) {2023}

ASSEN – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – IANNONE Andrea (ITA)

2011 – MARQUEZ Marc (ESP)

2012 – MARQUEZ Marc (ESP)

2013 – ESPARGARO Pol (ESP)

2014 – WEST Anthony (AUS)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – NAKAGAMI Takaaki (JPN)

2017 – MORBIDELLI Franco (ITA)

2018 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2019 – FERNANDEZ Augusto (ESP)

2021 – FERNANDEZ Raul (ESP)

2022 – FERNANDEZ Augusto (ESP)

2023 – DIXON Jake (GBR)

Sono due i centauri capaci di ripetersi. Marc Marquez lo ha fatto in anni consecutivi (2011-2012), viceversa Augusto Fernandez ha primeggiato a distanza di tre stagioni (2019-2022). Non sorprende che sia la Spagna a dominare la scena (6 affermazioni su 13). I trionfi italiani sono 3, arrivati con Andrea Iannone (2010), Franco Morbidelli (2017) e Francesco Bagnaia (2018).

ASSEN – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – VIÑALES Maverick (ESP)

2013 – SALOM Luis (ESP)

2014 – MARQUEZ Alex (ESP)

2015 – OLIVEIRA Miguel (POR)

2016 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2017 – CANET Aron (ESP)

2018 – MARTIN Jorge (ESP)

2019 – ARBOLINO Tony (ITA)

2021 – FOGGIA Dennis (ITA)

2022 – SASAKI Ayumu (JPN)

2023 – MASIA’ Jaume (ESP)

Deve ancora sorgere l’uomo in grado di bissare una propria affermazione nella prima classe formativa. L’Italia ha festeggiato tre successi, firmati da Francesco Bagnaia (2016), Tony Arbolino (2019) e Dennis Foggia (2021).