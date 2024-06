MotoGP, orari prove libere GP Olanda 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Prende il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Si correrà sullo splendido scenario del tracciato di Assen la cosiddetta “Università delle moto” per una tappa del calendario che, mai come questa volta, potrebbe essere fondamentale per l’intera annata.

La MotoGP entrerà in azione alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere di 45 minuti, quindi alle ore 15.00 si inizierà a fare sul serio con i 60 minuti delle pre-qualifiche che andranno a decidere la top10 che domani eviterà la Q1 nelle qualifiche.

Come arriviamo all’appuntamento sulla pista della Drenthe? Al comando della classifica generale rimane Jorge Martin con 171 punti e un margine di vantaggio di 18 punti su Francesco “Pecco” Bagnaia, mentre al terzo posto troviamo Marc Marquez a -35. Quarta posizione per Enea Bastianini con 114 punti, quindi Pedro Acosta con 101 e Maverick Vinales con 100.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del GP di Olanda sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208), quindi in streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta delle due sessioni della classe regina.

PROGRAMMA GP OLANDA 2024 MOTOMONDIALE

Venerdì 28 giugno

09:00-09:35 Moto3 Prove Libere 1

09:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1

13:15-13:50 Moto3 Prove 1

14:05-14:45 Moto2 Prove 1

15:00-16:00 MotoGP pre-qualifiche

