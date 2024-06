Pagelle Italia-USA 3-0 volley femminile: Egonu decisiva, Bosetti preziosa, De Gennaro ovunque

PAGELLE ITALIA-USA 3-0 VOLLEY FEMMINILE

Paola Egonu, 8: la migliore in campo per distacco. Mette a segno 20 punti, con una resa del 46,88% in attacco. Per lei anche due muri ed un ace. Non trema quando la palla scotta nel corso dell’arrivo in volata nel terzo set: sono suoi i punti decisivi che consegnano la vittoria all’Italia.

Myriam Sylla, 7: a corrente alternata. Nel complesso in ricezione si difende con solidità. anche se talvolta fa confusione con il posizionamento e si scontra con De Gennaro. In attacco alterna punti eccezionali a murate dolorose, tuttavia ha il merito di rivelarsi letale nei momenti veramente caldi. Quando conta, Sylla risponde presente.

Sarah Fahr, 7,5: a muro è la migliore con ben 4 stampatone. Più altalenante in attacco: dopo una buona partenza, il muro americano le prende le misure e alla fine Orro finisce per servirla con il contagocce nel terzo parziale.

Anna Danesi, 6,5: solita partita poco appariscente, ma di sostanza. Se vai a leggere le statistiche, trovi appena 5 punti, con 2 muri. Tuttavia è proprio a muro che fa la differenza, ‘sporcando’ tantissimi attacchi delle statunitensi e consentendo alle azzurre diverse opportunità in contrattacco.

Caterina Bosetti, 6,5: la migliore in ricezione, ma non lo scopriamo oggi. Preziosa come poche anche in fase difensiva: in seconda linea non ha nulla da imparare da nessuna. In attacco però fa ancora troppa fatica, con appena 3 punti su 12 tentativi. Per covare ambizioni elevatissime alle Olimpiadi, l’Italia avrebbe bisogno di ritrovare la Bosetti di qualche anno fa in fase offensiva.

Alessia Orro, 7: gioca una partita ordinata, variando i palleggi e non dando punti di riferimento alle avversarie. Qualche errore c’è stato, ma è stato camuffato dalle tante cose buone messe sul campo, comprese alcune difese importanti ed un servizio ficcante.

Monica De Gennaro, 7,5: viene da chiedersi come abbia fatto l’Italia nel 2023 a privarsi del libero di gran lunga migliore al mondo. Gioca una partita straordinaria, arriva ovunque in difesa e, come di consueto, si rivela preziosa anche in fase di contrattacco con dei precisi palleggi in bagher.

Ekaterina Antropova, 6: chiamata in causa nei finali di set con il cosiddetto ‘doppio cambio’, non fa mancare il suo apporto e realizza 4 punti. La sensazione, ad ogni modo, è che senza Egonu questa Nazionale perda qualcosa, anche se per pochi scambi.