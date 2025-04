F1, Damon Hill: “Le difficoltà di Lewis Hamilton dipendono dagli ingegneri in Ferrari”

Il quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1 è ormai alle porte e la Ferrari si augura di trovare delle soluzioni alle proprie problematiche in vista del week end a Gedda (Arabia Saudita). Finora, la Rossa ha faticato moltissimo a trovare la quadra e la SF-25 si è rivelata vettura non all’altezza delle aspettative al momento.

L’unica cosa da salvare è stata l’affermazione di Lewis Hamilton nella Sprint Race a Shanghai (Cina), ma quel successo è stato più un fulmine a ciel sereno, favorito dalle particolari condizioni della gara in Asia. Un Hamilton che, in generale, sta faticando non poco ad avere feeling con la macchina, se si fa un confronto con quanto fatto vedere anche dal monegasco Charles Leclerc nelle ultime apparizioni con l’altra macchina di Maranello.

Secondo il campione del mondo di F1 del 1996, Damon Hill, spetta al campione del mondo per sette volte adattarsi e rendersi conto che si trova in un luogo diverso da quello a cui è abituato: “Adattarsi a una nuova squadra è difficile. È molto semplice perdere punti di riferimento, luoghi familiari ecc.“, ha affermato Hill.

“Ci vuole tempo. Ma rimane Lewis Hamilton e le sue problematiche sono legate agli ingegneri in Ferrari“, ha concluso l’ex pilota britannico. Non resta che attendere i riscontri dalla pista e comprendere se vi siano dei margini di crescita dal pacchetto “Lewis-Ferrari”.