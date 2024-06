F1, Norris brucia Verstappen ed è in pole position nel GP di Spagna. Terza fila per le Ferrari

Con un ultimo giro da brividi, Lando Norris beffa Max Verstappen in extremis e conquista la pole position per il Gran Premio di Spagna 2024, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren ha stampato il miglior crono del weekend nel momento decisivo in 1’11″383, riportando la McLaren davanti a tutti in qualifica per la prima volta dal GP di Russia 2021 (in quell’occasione il driver di Bristol ottenne la sua unica partenza al palo della carriera, fino ad oggi).

Buon risultato comunque tutto sommato per il leader del campionato, che tiene alta la bandiera della Red Bull (il suo compagno di squadra Sergio Perez ha chiuso 8° ma scatterà 11° per una penalità rimediata in Canada) al Montmelò portando a casa una posizione di partenza positiva in vista della gara di domani. Seconda fila tutta Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell, che hanno battuto per pochi centesimi le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Delusione inevitabile per la Scuderia di Maranello, distante tre decimi e mezzo dalla vetta.

In Q1 non si verificano delle eliminazioni eccellenti, a differenza delle ultime qualifiche, ma tra i top team sono costretti a utilizzare un secondo treno di gomme soft nuove Hamilton (che ne approfitta per firmare il miglior tempo assoluto in 1’12″143), Piastri e Perez. Le Ferrari, Verstappen, Norris e Russell riescono invece a superare il taglio con un solo tentativo. Restano esclusi Magnussen con la Haas, le Racing Bulls di Tsunoda e Ricciardo e le Williams di Albon e Sargeant.

In Q2 Verstappen cambia marcia con un gran tempo (1’11″653) rifilando un paio di decimi agli avversari diretti in ottica pole position a parità di condizioni, ma oltre all’olandese della Red Bull risparmiano un set di gomme nuove anche Norris e le Ferrari (con Leclerc che si salva per poco meno di un decimo). Sorprende Alpine con la qualificazione di Gasly e Ocon, mentre vengono eliminate le Aston Martin (Alonso 11° e Stroll 14°), le Sauber (Bottas 12° e Zhou 15°) e la Haas di Hulkenberg (13°).

In Q3 Verstappen si conferma davanti a tutti dopo il primo tentativo in 1’11″673 precedendo di un decimo Norris, Hamilton e Russell, mentre Ferrari paga due decimi con Sainz e Leclerc. Per l’ultimo time-attack montano tutti gomma nuova (anche Piastri, Perez e le Alpine): Verstappen si migliora di quasi tre decimi, ma viene beffato per soli 20 millesimi dalla McLaren di Norris in 1’11″383. Gap più importanti per gli altri, con Hamilton 3° davanti all’altra Mercedes di Russell e alle Ferrari di Leclerc e Sainz. 8° Perez con la Red Bull, 10° Piastri a causa di un errore.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP SPAGNA F1 2024

1 Lando NORRIS McLaren1:11.383 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.020 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.318 6

4 George RUSSELL Mercedes+0.320 6

5 Charles LECLERC Ferrari+0.348 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.353 4

7 Pierre GASLY Alpine+0.474 6

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.678 6

9 Esteban OCON Alpine+0.742 6

10 Oscar PIASTRI McLaren- – 6

11 Fernando ALONSO Aston Martin- – 4

12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – 4

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 4

14 Lance STROLL Aston Martin- – 5

15 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 5

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

17 Yuki TSUNODA RB- – 3

18 Daniel RICCIARDO RB- – 3

19 Alexander ALBON Williams- – 2

20 Logan SARGEANT Williams- – 3