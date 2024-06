F1 oggi in tv, GP Canada 2024: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 7 giugno, andrà in scena la prima giornata del week end del GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Montreal, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Un circuito particolare quello canadese, fatto di frenate e accelerazioni violente, che metteranno a dura prova le vetture.

La Ferrari ha voglia di dar seguito a quanto fatto vedere a Montecarlo. Il successo, dal sapore di tabù sfatato, di Charles Leclerc ha dato grande entusiasmo alla squadra e al pilota monegasco. La SF-24 ha dimostrato di comportarsi piuttosto bene lungo le strade del Principato e sarà da verificare se questa tendenza si replicherà anche sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve.

Red Bull sarà chiamata a rispondere dopo i problemi fatti vedere nel corso della tre-giorni di Monaco. Max Verstappen vuole far vedere ai rivali che il sesto posto di Montecarlo è stato solo una parentesi. Da capire come la RB20 risponderà su di un tracciato in cui l’affrontare i cordoli con una certa agilità farà la differenza.

La prima giornata del week end del GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

A CHE ORA LA F1 OGGI IN TV

Venerdì 7 giugno (orari italiani)

Ore 19.30-20.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 23.00-00.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP MONACO F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Venerdì 7 giugno

Le due sessioni di prove libere non saranno trasmesse in chiaro.