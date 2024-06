F1 oggi in tv, GP Spagna 2024: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 23 giugno, andrà in scena il GP di Spagna, appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato tecnico e complicato in Catalogna, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della variabile meteo da non sottovalutare. Le previsioni preannunciano l’arrivo della pioggia nel momento in cui il GP comincerà.

Vedremo se e in che modo ciò andrà a condizionare l’andamento della gara. Di sicuro c’è che Lando Norris proverà a sfruttare la propria occasione. La McLaren si è dimostrata particolarmente performante e il britannico ieri è stato straordinario nel conquistare la pole-position. L’olandese Max Verstappen cercherà subito di attaccarlo e di far valere il proprio ritmo.

La Ferrari inizierà dalla terza fila. Le qualifiche non hanno dato i risultati sperati e gli aggiornamenti sulla vettura non hanno dato quel qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Vedremo se l’incertezza sul meteo sarà un fattore favore alla Rossa o meno.

Il GP di Spagna, tappa del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa catalana.

A CHE ORA LA F1 OGGI IN TV

Domenica 23 giugno

Ore 15.00 F1, Gara – Diretta tv su Sky Spot Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP SPAGNA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Spot Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in differita in chiaro dalle 17.55.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in differita in chiaro dalle 17.55.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 23 giugno

Ore 17.55 F1, Gara – Differita in chiaro.