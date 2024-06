F1 oggi in tv, GP Austria 2024: orario gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 30 giugno, andrà in scena il GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato “Stop&Go” di Spielberg, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della variabile meteo da non sottovalutare.

La Ferrari dovrà recuperare terreno se l’obiettivo il podio. Le prestazioni della Rossa nel week end non sono state entusiasmanti. La velocità sperata, frutto degli aggiornamenti introdotti a Barcellona, non si è vista, mentre continua a tenere banco la problematica del bouncing sulla pista austriaca. Uno sgradito compagno di viaggio che sta ostacolando non poco la guida del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz.

Neanche a dirlo dalla pole-position partirà Max Verstappen. L’olandese ha portato a 40 le p.1 in carriera e soprattutto sta dando sempre più l’impressione di avere un margine nei confronti dei suoi avversari importante. Per battere Max è necessario essere perfetti e, per quanto si è notato, solo l’alfiere della Red Bull ha questa possibilità. Il discorso per la vittoria, quindi, sembra chiuso.

Il GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara dalle 17.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa in Stiria.

F1 OGGI IN TV, GP AUSTRIA 2024

Domenica 30 giugno

Ore 15.00, F1, Gara (71 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213). È prevista la differita in chiaro della gara dalle 17.55 su TV8.

Diretta streaming: SkyGo, NOW. È prevista la differita in chiaro dalle 17.55 su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 30 giugno

Ore 17.55-19.45, F1, Gara (71 giri) – Differita in chiaro