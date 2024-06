F1 oggi in tv, GP Austria 2024: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 29 giugno, seconda giornata del week end del GP d’Austria, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Spielberg, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità sul circuito in Stiria. Un programma che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Un format particolare in cui ieri sono andate in scena le Sprint Qualifying. Un time-attack che ha sorriso neanche a dirlo al dominatore delle ultime stagioni, Max Verstappen. Il campione del mondo in carica, leader del campionato, è riuscito a precedere le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri, dando dimostrazione della sua classe.

Venerdì negativo per le Ferrari. Lo spagnolo Carlos Sainz ha terminato in quinta posizione, evidenziando le grosse criticità sulla Rossa nell’ultimo settore del tracciato. La Rossa è afflitta da problemi di saltellamento. Il monegasco Charles Leclerc non ha potuto disputare la Q3 per un problema tecnico in uscita dalla pit-lane, che gli ha fatto perdere tempo e non dato l’opportunità di siglare il suo crono. Partirà decimo Leclerc.

La seconda giornata del week end del GP d’Austria, appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213). Sarà possibile seguire l’evento in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it della Sprint Race e delle qualifiche. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di questo day-2.

QUALIFICHE GP AUSTRIA F1 2024

Sabato 29 giugno

Ore 12.00 F1, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

Ore 16.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la Sprint e le qualifiche odierne.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro la Sprint e le qualifiche odierne.

Diretta testuale: OA Sport

