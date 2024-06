Europei atletica 2024 oggi in tv: orari, calendario 10 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi lunedì 10 giugno va in scena la quarta giornata degli Europei 2024 di atletica: a Roma prosegue la rassegna continentale che ci terrà compagnia fino al 12 giugno, l’Italia vuole continuare a brillare e a rimpinguare il proprio medagliere in cui al momento campeggiano ben sette ori. Tanti azzurri cercheranno di regalarsi belle soddisfazioni.

Riflettori puntati su Filippo Tortu, che correrà la finale dei 200 metri per andare a caccia della medaglia pesante e sarà affiancato in gara da Fausto Desalu. Luca Sito proverà a stupire nella finale dei 400 metri: dopo aver strabiliato in semifinale con il record italiano, il giovane milanese proverà a fare il colpaccio.

Da non perdere le semifinali di Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli, mentre Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo saranno impegnate nella finale di salto con l’asta e Sara Fantini proverà a meritarsi il podio nella finale di lancio del martello. Da seguire le qualificazioni del salto con l’asta maschile con Bertelli e Stecchi, tra i big stranieri sono attesissimi Armand Duplantis, Femke Bol e Karsten Warholm.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara di oggi (lunedì 10 giugno) agli Europei 2024 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (RaiSportHD dalle 10.00 alle 12.00, dalle 12.55 alle 13.50, dalle 19.30 alle 21.00; Rai 2 nelle altre fasce orarie), gratis e in chiaro; in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA OGGI

Lunedì 10 giugno

10.05 Decathlon, 100 metri

10.18 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

10.25 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

10.35 200 metri (femminile), batterie

11.05 Decathlon, salto in lungo

11.20 1500 metri (maschile), batterie

11.50 800 metri (femminile), batterie

12.40 400 ostacoli (maschile), semifinali

13.05 Decathlon, getto del peso

13.15 400 ostacoli (femminile), semifinali

19.30 Decathlon, salto in alto

20.15 Salto con l’asta (femminile), finale

21.05 200 metri (femminile), semifinali

21.33 Lancio del martello (femminile), finale

21.40 400 metri (maschile), finale

21.50 400 metri (femminile), finale

22.00 3000 siepi (maschile), finale

22.20 Decathlon, 400 metri

22.50 200 metri (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 12.00 alle 12.55 e dalle 21.00 alle 23.00, gratis e in chiaro; RaiSportHD nelle fasce orarie 10.00-12.00, 12.55-13.50, 19.30-21.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA

10.05 Decathlon, 100 metri: Dester, Naidon

10.18 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Bertelli, Stecchi

10.25 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni: Botter

10.35 200 metri (femminile), batterie: Siragusa

11.05 Decathlon, salto in lungo: Dester, Naidon

11.20 1500 metri (maschile), batterie: Arese, Meslek, F. Riva

11.50 800 metri (femminile), batterie: Bellò, Coiro

12.40 400 ostacoli (maschile), semifinali: Sibilio, Bertoncelli, Lambrughi

13.05 Decathlon, getto del peso: Dester, Naidon

13.15 400 ostacoli (femminile), semifinali: Folorunso, Muraro, Olivieri

19.30 Decathlon, salto in alto: Dester, Naidon

20.15 Salto con l’asta (femminile), finale: Bruni, Molinarolo

21.05 200 metri (femminile), semifinali: Kaddari, eventuale Siragusa

21.33 Lancio del martello (femminile), finale: Fantini

21.40 400 metri (maschile), finale: Sito

22.00 3000 siepi (maschile), finale: Bouih, O. Zoghlami

22.20 Decathlon, 400 metri: Dester, Naidon

22.50 200 metri (maschile), finale: Tortu, Desalu