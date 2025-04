Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha diramato le convocazioni per le World Relays, i cosiddetti Mondiali di staffette che andranno in scena a Guangzhou (Cina) nel weekend del 10-11 maggio. La competizione avrà un peso specifico enorme perché in ciascuna disciplina verranno messi in palio quattordici pass per i Mondiali di settembre a Tokyo. L’Italia sarà presente all’evento con 32 azzurri (16 uomini e 16 donne), naturalmente suddivisi tra 4×100 (uomini, donne, mista) e 4×400 (maschile, femminile, mista).

Spicca la presenza di Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu (Campioni Olimpici della 4×100 a Tokyo 2020), che saranno affiancati da Roberto Rigali (argento iridato) e Matteo Melluzzo (oro europeo). Marcell Jacobs non sarà della partita a causa dell’infortunio rimediato durante l’inverno, assente anche Chituru Ali. Non vedremo all’opera Zaynab Dosso, Campionessa d’Europa e argento iridato sui 60 metri durante la stagione indoor. A guidare la 4×100 femminile saranno Dalia Kaddari, Arianna De Masi, Vittoria Fontana, Alessia Pavese, Irene Siragusa.

Per quanto riguarda le 4×400, invece, spicca l’assenza di Luca Sito, primatista italiano del giro di pista. Nel gruppo maschile figurano su tutti Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Lorenzo Benati, Riccardo Meli, mentre nella formazione femminile spiccano Alessandra Bonora, Rebecca Borga, Alice Mangione, Anna Polinari, assente Ayomide Folorunso.

CONVOCATI ITALIA WORLD RELAYS 2025

4X100 MASCHILE E MISTA

Stephen Awuah Baffour

Samuele Ceccarelli

Fausto Desalu

Andrea Federici

Matteo Melluzzo

Lorenzo Patta

Roberto Rigali

Filippo Tortu

4X100 FEMMINILE E MISTA

Gaya Bertello

Arianna De Masi

Vittoria Fontana

Dalia Kaddari

Alice Pagliarini

Chiara Melon

Alessia Pavese

Irene Siragusa

4X400 MASCHILE E MISTA

Vladimir Aceti

Lorenzo Benati

Lapo Bianciardi

Riccardo Meli

Alessandro Moscardi

Matteo Raimondi

Francesco Rossi

Edoardo Scotti

4X400 FEMMINILE E MISTA

Ilaria Accame

Alessandra Bonora

Rebecca Borga

Alice Mangione

Linda Olivieri

Anna Polinari

Virginia Troiani

Clarissa Vianelli