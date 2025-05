Il campionato di serie A1 è arrivato all’ultimo atto con l’inizio delle serie di finale. Saranno AN Brescia e Pro Recco a contendersi la conquista del titolo tricolore. Alessandro Di Somma, nuovo direttore sportivo dell’Iren Genova Quinto, presenta la serie di finale scudetto e concentra la sua attenzione sulla gara 1 di domani a Mompiano. Per gara 1 di finale terzo posto la BPER Rari Nantes Savona ospita la Pallanuoto Trieste. Inizia dalla Carmen Longo di Bologna la serie per il quinto posto tra De Akker e CN Posillipo mentre in gara 1 di finale per il settimo posto la Roma Vis Nova riceve il C.C. Ortigia.