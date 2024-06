Calcio femminile, Andrea Soncin: “Sono mancati soltanto i tre punti”

L’Italia pareggia anche in casa, questa volta per 1-1, contro la Norvegia nel quarto match di qualificazione agli Europei 2025 di calcio femminile: l’incontro valido per il Gruppo 1 della Lega A vede le azzurre farsi riacciuffare a pochi minuti dal termine allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

Gli equilibri del raggruppamento restano invariati, dato che anche i Paesi Bassi si fanno raggiungere nel finale in Finlandia sull’1-1: Norvegia ed Italia restano appaiate a quota 5 (ma le norvegesi hanno una miglior differenza reti rispetto alle azzurre), in testa restano le neerlandesi con 7, mentre le finlandesi sono ultime a quota 4 a due giornate dal termine.

L’analisi al sito federale del CT dell’Italia, Andrea Soncin: “Abbiamo fatto la partita che volevamo, nel primo tempo abbiamo prodotto tanto, nella ripresa abbiamo controllato la gara concedendo il minimo sindacale ad una squadra fortissima. C’è rammarico, e questo significa che stiamo continuando a crescere in mentalità e consapevolezza. Abbiamo giocato con qualità in tutte le zone del campo. Sono mancati soltanto i tre punti, ma ci giocheremo tutto fino alla fine del girone“.