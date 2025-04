Hockey ghiaccio femminile, l’Italia torna nel Gruppo A dei Mondiali con un turno d’anticipo!

La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio torna nel Gruppo A dei Mondiali! Le azzurre, infatti, hanno completato la pratica con un match di anticipo. Oggi era sufficiente una vittoria nei tempi regolamentari contro la Corea del Sud per raggiungere un traguardo che mancava dall’ormai lontano 2019 e le nostre portacolori non si sono distratte, schiantando con un secco 7-0 le asiatiche. Diventa, quindi, superflua l’ultima partita, in programma martedì alle ore 21.00 contro la Gran Bretagna.

Con questo risultato l’Italia vola in classifica a quota 12 punti in 4 turni, mentre al secondo posto rimane la Lettonia con 6 punti (ma in 3 partite), quidni Corea del Sud terza con 5 punti, Gran Bretagna con 4, Kazakistan con 3 e Slovenia ultima a quota 0.

ITALIA-COREA DEL SUD 7-0

Nel match odierno valevole per il Mondiale femminile Divisione I Gruppo B di Dumfries, in Gran Bretagna, le azzurre mettono subito le cose in chiaro e sbloccano il match con la rete di Bedont dopo 2:02 su assist di Gius. L’Italia non si accontenta e, prima raddoppia con Guerriero al 12:41 su assist di Heidenberger, quindi chiude la prima frazione sul 3-0 con la rete di Fantin al 19:42 su assist di Tutino.

Le nostre portacolori proseguono nel loro ottimo match e centrano il poker con Abatangelo al 28:48 su assist di Rovere e Caumo, quindi arriva il 5-0 con Heidenberger al 37:12 su assist di Guerriero, prima che la seconda frazione si chiuda sul 6-0 con la rete di Bonafini al 37:59 su assist di Mattivi. Il terzo tempo è pura accademia, ma c’è tempo per il 7-0 di Varano al 57:34 su assist di Tutino.