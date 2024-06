Calcio femminile, la nuova classifica dell’Italia: i Paesi Bassi restano in vetta solitaria con 7 punti

I Paesi Bassi restano in testa al Gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile dopo la quarta giornata: al gol di Beerensteyn al 17′ risponde Rantala al 77′, che non permette alle neerlandesi di andare oltre l’1-1 in Finlandia, pur restando da sole in vetta al raggruppamento con 7 punti in 4 partite.

L’Italia invece questo pomeriggio ha pareggiato per 1-1 contro la Norvegia, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, e così azzurre e norvegesi sono rimaste appaiate a quota 5, sempre al secondo posto, con la Norvegia che però vanta una miglior differenza reti di +3 contro il +1 delle italiane.

Finlandia ultima con 4 punti in altrettante partite. Le squadre torneranno in campo tra poco più di un mese: il 12 luglio spazio a Finlandia-Norvegia e Paesi Bassi-Italia, mentre il 16 luglio chiusura con Italia-Finlandia e Norvegia-Paesi Bassi. Le prime due si qualificheranno agli Europei, play-off per le altre.

CLASSIFICA GRUPPO 1 LEGA A

Paesi Bassi 7 punti in 4 partite

Norvegia 5 punti in 4 partite (Differenza reti: +3)

Italia 5 punti in 4 partite (Differenza reti: +1)

Finlandia 4 punti in 4 partite