Atletica, Sito fenomenale agli Europei. Bruni e Molinarolo promosse, Scotti avanza, Gerevini solida

Allo Stadio Olimpico di Roma proseguono gli Europei 2024 di atletica leggera, la mattinata della seconda giornata di gare si è rivelata molto interessante. L’Italia si coccola il grande talento di Luca Sito sui 400 metri, festeggia la promozione di Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo alla finale del salto con l’asta, celebra la sempre più brillante solidità di Sveva Gerevini nell’eptathlon.

RISULTATI EUROPEI ATLETICA OGGI

BATTERIE e QUALIFICAZIONI

400 METRI (MASCHILE) – Luca Sito è stato semplicemente superlativo e l’Italia ha definitivamente scoperto il fenomeno sul giro di pista che attendeva da tempo. Il 21enne ha impostato una gara al risparmio, eppure ha tuonato un sontuoso tempo di 45.12: record italiano under 23, miglior europeo under 23 dell’anno, terzo italiano di sempre. Lo ha fatto guardandosi indietro più volte sul rettilineo finale, rallentando e rialzandosi con grande anticipo. Già ora vale il primato nazionale assoluto (44.77 di Davide Re), ma l’impressione è che possa avere margini di miglioramento ancora più ampi. Intanto firma il miglior tempo del turno davanti allo svizzero Lionel Spitz (45.37) e al francese David Sombe (45.45), ma ora si sogna più in grande. Avanza anche Edoardo Scotti (secondo nella prima batteria in 45.59 alle spalle del belga Jonathan Sacoor, 45.50), mentre Riccardo Meli viene eliminato (46.17).

400 METRI (FEMMINILE) – Promosse tutte le italiane: Alice Mangione (seconda nella seconda batteria in 51.71), Anna Polinari (seconda nella terza batteria in 52.06), Giancarla Trevisan (terza nella prima batteria in 52.22). Miglior tempo della francese Amandine Brossier (51.30).

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – Elisa Molinarolo e Roberta Bruni si sono qualificate per la finale: la veneta si è resa protagonista di un percorso netto fino a 4.50 metri, mentre la romana ha valicato l’asticella a 4.50 al secondo tentativo. Eliminata invece Sonia Malavisi, che commette tre errori alla quota dopo aver superato 4.40 alla prima prova e risulta così la prima delle escluse. Avanzano tutte le annunciate big della vigilia: la finlandese Wilma Murto, la britannica Molly Caudery, la svizzera Angelica Moser, la greca Aikaterini Stefanidi, la ceca Amalie Svabikova e la tedesca Anjuli Knaesche. La fuoriclasse slovena Tina Sutej non si è presentata, clamorosa eliminazione della britannica Holly Bradshaw.

3000 SIEPI (MASCHILE) – Due italiani sono riusciti ad accedere alla finale. Yassin Bouih (8:34.06) e Osama Zoghlami (8:34.31) chiudono rispettivamente al quarto e al settimo posto nella prima batteria, rientrando così tra i migliori otto che hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo. Nella serie successiva, invece, l’obiettivo non è stato raggiunto da Ala Zoghlami, che si è spento negli ultimi due giri e ha concluso al dodicesimo posto in (8:31.88). Miglior tempo dello spagnolo Daniel Arce (8:21.46) davanti al tedesco Frederik Ruppert (8:21.49) e al francese Alexis Miellet (8:22.19), nella prima batteria il migliore è stato il francese Dijlali Bedrani (8:33.63) a precedere il tedesco Velten Schneider (8:34.00) e il connazionale Nicolas-Marie Daru (8:34.03).

100 METRI (FEMMINILE) – Anna Bongiorni raggiunge Zaynab Dosso in semifinale. La primatista italiana è stata esentata dal turno preliminare poiché tra le migliori del ranking continentale, oggi la dottoressa l’ha raggiunta senza particolari patemi d’animo. L’azzurra ha concluso la batteria al terzo posto con il tempo di 11.35 (0,4 m/s di vento favorevole) alle spalle della tedesca Lisa Mayer (11.20) e della belga Delphine Nkansa (11.28), proseguendo la propria avventura con l’undicesimo tempo della sessione.

LANCIO DEL MARTELLO (MASCHILE) – La miglior misura è del polacco Wojciech Nowicki (79.00), davanti all’ungherese Bence Halasz (77.84) e all’ucraino Mykhaylo Kokhan (77.77). Tra gli altri passano anche il polacco Pawel Fajdek (75.17), il francese Yann Chaussinand (76.84) e il britannico Jake Norris (75.73).

EPTATHLON

Sveva Gerevini si rende protagonista di uno bellissimo salto in lungo da 6.33 metri con 1,1 m/s di vento contrario, fermandosi a un solo centimetro dal personale. L’azzurra raccoglie così 953 punti nella specialità e occupa così il settimo posto in classifica generale con 4.688 punti dopo cinque prove sulle sette in programma, rimanendo in piena corsa per il record nazionale e anche per un non semplice assalto alle medaglie. Al comando la belga Nafissatou Thiam (4.991) davanti alla connazionale Noor Vidts (4.914), alla francese Auriana Lazraq-Khlass (4.874) e alla svizzera Annik Kaelin (4.842). Stasera si concluderà l’evento con tiro del giavellotto e 800 metri.