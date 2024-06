Atletica, Anna Bongiorni raggiunge Zaynab Dosso nella semifinale dei 100 agli Europei

Anna Bongiorni si è qualificata alle semifinali dei 100 metri agli Europei 2024 di atletica leggera, raggiungendo così Zaynab Dosso, che era già ammessa al turno successivo poiché tra le migliori dodici del ranking continentale (11.02 di record nazionale a Savona). L’azzurra ha offerto una prestazione discreta sul rettilineo dello Stadio Olimpico di Roma: buona uscita dai blocchi e bella partenza, valida fluidità nella parte centrale di gara, poi un calo negli ultimi venti metri che però non ha compromesso la promozione.

Anna Bongiorni ha concluso la propria serie in terza posizione con il tempo di 11.35 (0,4 m/s di vento a favore), alle spalle della tedesca Lisa Mayer (11.20) e della belga Delphine Nkansa (11.28) ma davanti alla spagnola Maria Isabel Perez (11.41, aveva commesso partenza falsa) e alla greca Dimitra Tsoukala (11.48). La 30enne dottoressa, sostituta capitana della Nazionale, avanza in semifinale con l’undicesimo tempo complessivo (passavano le migliori 14) e domani sera tornerà in pista insieme a Zaynab Dosso.

Il miglior crono del turno è stato firmato dalla belga Rani Rosius (11.20 con 0,6 m/s di vento alle spalle nella prima batteria), a precedere la già citata Mayer e la greca Polyniki Emmanoulidou (11.21 con 0,1 m/s di brezza a favore nella terza batteria). Tra le altre promosse anche la svizzera Geraldine Frey (11.25), la britannica Amy Hunt (11.25), la cipriota Olivia Fotopoulou (11.27), la belga Delphine Nkansa (11.28).