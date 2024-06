Atletica, Sveva Gerevini sfiora il personale nel lungo ed è settima dopo cinque prove dell’eptathlon agli Europei

Sveva Gerevini comincia alla grande anche la sua seconda giornata di gara e sfiora il primato personale nel salto in lungo dell’eptathlon ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. La multiplista azzurra perde comunque un paio di posizioni ed è quindi settima in classifica generale a quota 4688 punti dopo cinque delle sette prove previste.

La 28enne cremonese ha piazzato la misura al primo tentativo, saltando 6.33 nonostante il vento contrario (-1.1 m/s) e avvicinandosi ad un solo centimetro dal suo record realizzato due anni fa in condizioni indoor ad Ancona. Gerevini, in forma smagliante, ha poi forzato ulteriormente la fase di rincorsa collezionando però due nulli (l’ultimo era davvero lunghissimo, oltre i 6.50, anche grazie ad un vento più favorevole) e non incrementando il suo punteggio.

La quarta classificata degli ultimi Mondiali Indoor di Glasgow si è attestata in ottava posizione nel singolo evento, dominato dalla svizzera Annik Kalin con uno strepitoso 6.84 (primato dei Campionati all’interno dell’eptathlon). Leadership della generale tra le mani della belga Nafissatou Thiam con 4991 punti, a +77 sulla connazionale Noor Vidts, +117 sulla francese Auriana Lazraq-Khlass e +149 sull’elvetica Kalin. Molto più distanti le altre, a partire dall’olandese Sofie Dokter quinta a -276 subito davanti alla tedesca Sophie Weisenberg e a Gerevini, che resta in linea per siglare il nuovo record italiano di eptathlon.