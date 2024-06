Atletica, Elisa Molinarolo e Roberta Bruni volano in finale nell’asta agli Europei. Eliminata Malavisi

Saranno due le azzurre protagoniste della finale del salto con l’asta ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Elisa Molinarolo e Roberta Bruni hanno superato infatti lo scoglio della qualificazione, rientrando tra le 12 atlete capaci di saltare 4.50 (la misura richiesta per la Q grande era quella successiva, 4.55), mentre Sonia Malavisi è risultata purtroppo la prima delle escluse.

Progressione impeccabile nel Gruppo B per Molinarolo, entrata in gara positivamente a 4.25 e pulita anche successivamente a 4.40 e 4.50 (solo in cinque hanno ottenuto questa misura al primo colpo). Buone sensazioni tutto sommato anche per la primatista italiana Bruni (4.73 a Chiari lo scorso settembre), che ha commesso un solo errore a 4.50 riscattandosi immediatamente con un salto davvero notevole.

Peccato infine per Malavisi, perfetta dal 4.10 al 4.40 passando per il 4.25, ma incapace di superare in tre tentativi quota 4.50 (avrebbe eguagliato il suo record stagionale). Tutte le big hanno centrato l’obiettivo della finale, ma c’è da segnalare il forfait di una delle favorite principali per le medaglie, la slovena Tina Sutej.