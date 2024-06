Atletica, due azzurri avanzano in finale nei 3000 siepi agli Europei. Eliminato Ala Zoghlami

Bilancio agrodolce per l’Italia al termine delle batterie dei 3000 siepi uomini in apertura della sessione mattutina della seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Saranno due gli azzurri che prenderanno parte alla finale di lunedì sera, riservata ai primi 8 classificati di entrambe le heat odierne.

In una prima batteria estremamente tattica almeno fino al passaggio dei 1000 metri e vinta in volata dal francese Djilali Bedrani in 8:33.63, i nostri portacolori Yassin Bouih e Osama Zoghlami si sono ben comportati ottenendo la qualificazione per l’ultimo dopo aver chiuso rispettivamente quarto (8:34.06) e settimo (8:34.31).

Passo molto più sostenuto nella seconda batteria, che vedeva la presenza del capolista europeo stagionale Daniel Arce. Lo spagnolo è arrivato per primo al traguardo in 8:21.46 subito davanti al tedesco Frederik Ruppert (8:21.49), mentre l’italiano Ala Zoghlami (fratello di Osama) ha ceduto nell’ultimo giro perdendo contatto dal gruppo di testa e chiudendo 12° in 8:31.88.