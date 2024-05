WTA Roma 2024, Swiatek e Gauff vanno come i treni, si ritrovano Osaka e Badosa

Giornata pienissima e intasata nel tabellone femminile degli Internazionali BNL d’Italia. Dopo la pioggia di ieri sera, anche oggi le condizioni atmosferiche avverse hanno fatto capolino al Foro Italico in un giovedì in cui il tabellone si è allineato alla conclusione dei secondi turni della parte alta.

Giovedì che è cominciato con i sussulti di Daria Kasatkina e Angelique Kerber: la russa ha battuto 7-5, 6-1 Tatjana Maria, faticando un solo set, mentre la tedesca si è imposta d’autorità sulla semifinalista uscente Veronica Kudermetova con un 6-3, 6-0 decisamente sorprendente per le dimensioni. Altra sorpresa è stata l’imposizione nel derby russo di Diana Shnaider su Liudmila Samsonova con un 6-1, 6-3 senza appello.

Buono il debutto della testa di serie numero 7 Qinwen Zheng, giustiziera di Shelby Rogers con un 6-2, 6-0 in appena un’ora e un quarto. Convincente anche la vittoria di Sara Sorribes Tormo per 6-4, 6-3, mentre la rumena Irina Camelia Begu ha dovuto faticare per piegare la resistenza di Rebeka Masarova in rimonta per 5-7, 6-3, 6-4. Laura Siegemund ha piegato la giovane argentina Maria Lourdes Carlé nel proseguimento del match interrotto ieri per 2-6, 6-4, 6-4.

Molto netti anche i successi di Anastasia Potapova per 6-1, 7-5 su Xiyu Wang, di Aliaksandra Sasnovich per 6-0, 6-1 sulla testa di serie numero 14 Ekaterina Alexandrova e di Clara Tauson su Daria Saville per 6-2, 6-3. Benissimo anche Naomi Osaka, vincente su una giocatrice in forma come Marta Kostyuk per 6-3, 6-2. Buono il successo di di Katie Volynets per 7-6(6), 6-1 su Yafan Wang e la rimonta della rumena Jaqueline Cristian sulla giovane russa Elina Avanesyan (5-7, 6-2, 6-2).

In serata, non prima di uno scroscio di pioggia, sono scesi in campo i pezzi grossi del tabellone: Madison Keys ha avuto qualche problema, ma ha battuto in tre set la specialista colombiana Camila Osorio per 6-0, 4-6, 6-3, fatica anche per la numero 13 del mondo Beatriz Haddad Maia, vincitrice per 4-6, 6-3, 6-4 su Xinyu Wang. Vincente in tre parziali la testa di serie numero 6 e vincitrice di Wimbledon Marketa Vondrousova su Ana Bogdan: 6-2, 3-6, 6-4. Meno faticose le vittorie della numero 3 del seeding Coco Gauff che si è imposta con un doppio 6-3 su Magdalena Frech e della numero 1 Iga Swiatek che ha battuto 6-0, 6-2 Bernarda Pera.

Conferma l’ottimo stato di forma Yulia Putintseva, allieva di Matteo Donati, battendo Sloane Stephens con un perentorio 6-3, 6-2. Vince anche Sorana Cirstea 7-5, 6-0 sulla giovanissima Brenda Fruhvirtova. Il big match serale è stato vinto da Paula Badosa su Emma Navarro in rimonta: 1-6, 6-4, 6-2. La spagnola, dopo la separazione annunciata con Tsitsipas, sembra aver ritrovato un livello di tennis elevatissimo.

Tra le italiane sconfitte per Lucrezia Stefanini, Federica Di Sarra e Giorgia Pedone rispettivamente contro Linda Noskova, Varvara Gracheva e Rebeccca Sramkova. Belli i successi di Elisabetta Cocciaretto per 4-6, 7-5, 6-3 e di Sara Errani su Amanda Anisimova 4-6, 6-2, 6-1.