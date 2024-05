WTA Roma 2024, risultati 12 maggio: agli ottavi Svitolina e Sabalenka, fuori Garcia e Kenin

Con i match della parte bassa del main draw si è completato il terzo turno del tabellone di singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: il torneo di categoria WTA 1000 in corso a Roma è ormai privo di azzurre e domani vedrà disputarsi tutti gli ottavi di finale.

L’ellenica Maria Sakkari fatica un set e poi piega l’ucraina Anhelina Kalinina per 7-6 (4) 6-0, e domani se la vedrà con la bielorussa Victoria Azarenka, che impiega tre set per avere ragione dell’egiziana Mayar Sherif, sconfitta con lo score di 6-2 6-7 (6) 6-3. La statunitense Danielle Collins regola la transalpina Caroline Garcia con un duplice 6-3 ed ora sarà attesa dalla romena Irina-Camelia Begu, che liquida la belga Elise Mertens per 6-2 6-0.

Servono invece tre set alla slovacca Rebecca Sramkova per estromettere la statunitense Sofia Kenin, battuta per 6-4 4-6 6-4, ed il prossimo ostacolo sarà rappresentato dalla lettone Jelena Ostapenko, capace di superare l’iberica Sara Sorribes Tormo per 6-4 5-7 6-1. L’ucraina Elina Svitolina spezza i sogni della russa Anna Kalinskaya, sconfitta con un doppio 6-3, infine la bielorussa Aryna Sabalenka regola l’ucraina Dayana Yastremska per 6-4 6-2.

WTA 1000 ROMA – RISULTATI 12 MAGGIO

Maria Sakkari b. Anhelina Kalinina 7-6 (4) 6-0

Victoria Azarenka b. Mayar Sherif 6-2 6-7 (6) 6-3

Danielle Collins b. Caroline Garcia 6-3 6-3

Irina-Camelia Begu b. Elise Mertens 6-2 6-0

Rebecca Sramkova b. Sofia Kenin 6-4 4-6 6-4

Jelena Ostapenko b. Sara Sorribes Tormo 6-4 5-7 6-1

Elina Svitolina b. Anna Kalinskaya 6-3 6-3

Aryna Sabalenka b. Dayana Yastremska 6-4 6-2