Wout van Aert torna al Giro di Norvegia: cade, gomito sanguinante, poi guida il gruppo

Wout van Aert era caduto gravemente all’Attraverso le Fiandre, rimediando la rottura di diverse costole e la frattura di spalla e sterno. Sono passati un paio di mesi dall’incidente occorso il 27 marzo e il fuoriclasse belga, che nel frattempo ha dovuto rinunciare al Giro d’Italia, ha deciso di tornare in gara al Giro di Norvegia. In occasione della seconda tappa, però, l’alfiere della Visma | Lease a Bike è caduto quando mancavano 45 chilometri al traguardo.

Wout van Aert si è rialzato prontamente ed è tornato immediatamente a pedalare con un gomito sanguinante, riuscendo a rientrare in gruppo abbastanza rapidamente. Il belga ha mostrato grandissimo cuore e a 14 chilometri dal traguardo si è portato in testa al gruppo per ridurre il distacco dai tre fuggitivi, staccandosi successivamente dopo aver eseguito il proprio lavoro. La tappa è poi stata vinta dal francese Axel Laurance davanti al britannico Ethan Hayter e a Bart Lemmen.