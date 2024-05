WEC, Ferrari domina le qualifiche con Fuoco

Antonio Fuoco ha dominato le qualifiche della 6h di Spa-Francorchamps, terzo atto del FIA World Endurance Championship. L’italiano e la Ferrari #50 hanno fatto la differenza siglando la pole assoluta con mezzo secondo di scarto nei confronti di Matt Campbell (Porsche Penske Motorsport #5) ed Alex Lynn (Cadillac Racing #2).

Porsche segue nell’ordine con Julien Andlauer (Proton Competition #99), Callum Ilott (Hertz JOTA #12) e Kevin Estre (Porsche Penske Motorsport #6). Il padrone della FP2 e della FP3 si inchina alla concorrenza nella Q2, turno in cui la Ferrari #50 non ha avuto avversari. 7ma piazza per la Toyota #8 di Brendon Hartley, il neozelandese ha concludo la Top10 precedendo Alpine #35, AF Corse Ferrari #83 e BMW #20.

Da rimarcare anche l’11mo posto per la Ferrari #51 ed il 15mo crono della Toyota #7. Niente Q2 e quindi accesso alla Top10 anche per le due Peugeot 9X8 EVO, prototipo molto particolare che ha debuttato nella propria versione attuale in quel di Imola il mese scorso.

In LMGT3, Sarah Bovy (Iron Dames Lamborghini #85) ha firmato la pole dopo una qualifica perfetta. La belga si è distinta nell’impianto di casa abbattendo la concorrenza di Josh Caygill (United Autosports McLaren #95) e Ahmad Al Harthy (WRT BMW #46), entrambi attardati di oltre tre decimi. Prima volta al top per il marchio italiano in stagione dopo i due centri in qualifica di Pure Rxcing Porsche #92, out nel corso dell’hyperpole dopo Eau Rouge.

Domani alle 13.00 la terza prova del FIA World Endurance Championship, ultimo test in pista con tutti i protagonisti prima della leggendaria 24h Le Mans.