Volley, Julio Velasco: “L’emozione si è fatta sentire. Barbolini e Bernardi sono un lusso”

Il CT Julio Velasco ha fatto il proprio esordio sulla panchina della Nazionale Italiana di volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto la Svezia con un secco 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaIgor di Novara. Debutto stagionale agevole per Anna Danesi e compagne, contro un avversario inferiore dal punto di vista tecnico e che non ha creato particolari grattacapi.

Il CT Julio Velasco ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Questa sera essendo la prima partita, non solo per me, ma anche per diverse ragazze, l’emozione si è fatta un po’ sentire. Il match non ci ha creato molti problemi, però in questo tipo di sfide non è facile tenere alta l’attenzione, mentre noi soprattutto in fase di copertura abbiamo fatto vedere buone cose. Alcune soluzioni in attacco che avevamo provato hanno funzionato, così come il muro e altra cosa importante è stato il fatto di sbagliare pochi servizi, senza però battere facile”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Ci siamo presentati a questa partita dopo diverse settimane di lavoro, però con gruppi che sono arrivati in periodi diversi. Qualche ragazza è stata tenuta a riposo per piccoli problemi fisici. In questo periodo stiamo lavorando, inserendo gradualmente gruppi di giocatrici e così sarà anche la prossima settimana, quando buona parte della squadra partirà per la Turchia, mentre alcuni elementi dello staff resteranno in Italia per allenare le giocatrici che inizieranno la stagione in azzurro”.

Il Guru della pallavolo internazionale ha poi concluso: “Avere Massimo (Barbolini) così come Lorenzo (Bernardi) al mio fianco in panchina è un lusso assoluto, così come Juan Manuel (Cichello). Nel corso delle nostre riunioni escono sempre idee nuove e questo è un qualcosa di veramente positivo. Ho a disposizione un bellissimo gruppo di lavoro, così come lo è quello delle ragazze che sta lavorando duramente e con grande attenzione”.