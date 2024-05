Volley femminile, l’Italia fa un passo verso le Olimpiadi: come cambia il ranking con la vittoria sulla Turchia?

L’Italia ha guadagnato ben 10,65 punti nel ranking FIVB grazie alla bellissima vittoria per 3-1 ottenuta questa sera contro la Turchia. Il pregevole successo in Nations League ha assicurato un bel gruzzolo alle ragazze del CT Julio Velasco, che in un colpo sono hanno risalito due gradini nella graduatoria mondiale: dalla sesta piazza sono passate al quarto posto con 343,79 punti all’attivo, superando gli USA e portandosi alle spalle di Turchia (379,34), Brasile (363,19) e Polonia (348,14).

Il ranking FIVB andrà osservato con la massima attenzione nelle prossime settimane. Al termine della fase preliminare della Nations League, infatti, si tirerà una riga e sarà proprio la classifica internazionale ad assegnare gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. In realtà quattro tagliandi, poiché uno è nei fatti già nelle mani del Kenya in qualità di migliore compagine africana (va rispettato il requisito di almeno una rappresentante per Continente, anche se sono soltanto ventesime).

I quattro pass per i Giochi andranno dunque alle quattro formazioni meglio piazzate nella graduatoria e che non si sono qualificate alla rassegna a cinque cerchi attraverso i preolimpici dello scorso autunno. Al momento farebbero festa Italia, Cina (sesta, dietro ai già ammessi USA), Giappone (ottavo, dietro alla già qualificata Serbia) e Canada (decimo, dietro alla già qualificata Repubblica Dominicana). L’Italia ha un vantaggio importante sulla prima delle escluse, ovvero l’Olanda. Le azzurre hanno 61,8 punti di margine nei confronti delle tulipane. Si tratta di un tesoretto importante, che non bisognerà però dilapidare nei prossimi appuntamenti.

Le azzurre devono ancora disputare otto incontri in Nations League e sono molto vicine all’obiettivo a cinque cerchi: soltanto una serie di innumerevoli sconfitte e una concomitante sequela di successi da parte dell’Olanda potrebbe mettere seriamente in pericolo la qualificazione del Bel Paese alle Olimpiadi, senza tra l’altro dimenticare che l’Italia ha alle proprie spalle anche Cina, Giappone e Canada, dunque pure loro dovrebbero disputare una Nations League di spessore. Di seguito il ranking FIVB aggiornato alle ore 23.00 di sabato 18 maggio.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE

1. Turchia 379,34 (qualificata attraverso il preolimpico)

2. Brasile 363,19 (qualificata attraverso il preolimpico)

3. Polonia 348,14 (qualificata attraverso il preolimpico)

4. Italia 343,79

5. USA 343,11 (qualificata attraverso il preolimpico)

6. Cina 337,12

7. Serbia 336,51 (qualificata attraverso il preolimpico)

8. Giappone 323,20

9. Repubblica Dominicana 305,61 (qualificata attraverso il preolimpico)

10. Canada 286,92

11. Paesi Bassi 282,19

12. Germania 227,86

13. Thailandia 271,28

14. Belgio 200,28

15. Francia 181,38 (qualificata come Paese organizzatore)

—

20. Kenya 162,42