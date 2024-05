Volley femminile, Ekaterina Antroprova: “Importante vincere 3-0 contro la Bulgara, pronte alla sfida più difficile”

Calato il sipario sulla terza partita della Nazionale italiane di volley femminile impegnata nella Nations League 2024. Le azzurre, dopo aver subìto una sonora sconfitta all’esordio contro la Polonia, si sono in parte riscattate contro la Germania, imponendosi 3 set a 1. Le ragazze allenate da Julio Velasco hanno affrontato, dunque, la Bulgaria, in un match nel quale partivano con i favori del pronostico.

Una partita importante per guadagnare fiducia nei propri mezzi e nello stesso tempo acquisire punti nel ranking FIVB, funzionale alla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutto fieno in cascina a precedere la grande sfida di domani contro la Turchia, padrona di casa e detentrice del titolo continentale.

Le azzurre hanno ottenuto il loro secondo successo ad Antalya con lo score di 3-0 (25-11, 25-22, 25-19). Un’affermazione netta in una sfida durata poco più di un’ora di gioco. Velasco ha dato spazio in questo incontro alla giovanissima Yasmina Akrari e nel ruolo di libero a Ilaria Spirito. Grazie al riscontro odierno, la selezione del Bel Paese ha ottenuto 2,2 punti nel World Ranking.

Miglior marcatrice dell’incontro è stata Ekaterina Antropova con 18 punti, mettendo in mostra una buona condizione. “Secondo me abbiamo disputato una buona gara, nel primo set siamo state brave a tenere il nostro ritmo e mettere in difficoltà le avversarie con la battuta. Nel corso del match loro sono cresciute e noi abbiamo commesso qualche errore di troppo, però alla fine era davvero importante ottenere questo 3-0. Adesso ci aspetta la partita più difficile della pool contro la Turchia“, le parole di Antroprova.

“Queste vittorie sono di grande aiuto, sia dal punto di vista morale che tecnico, stiamo provando diverse cose.

Sono felice di esser stata utile anche in difesa, diciamo che stasera ho messo in campo qualcosa in più, il lavoro in palestra sta dando i suoi frutti e spero di continuare così. Arriviamo alla sfida con la Turchia magari con qualche energia in meno, però, non è una scusa. Sappiamo di dover affrontare una squadra fortissima che potrà contare su un pubblico sempre molto caldo, noi comunque ce la metteremo tutta. La stagione è stata lunga e intensa, ma a me piace giocare a pallavolo, quando scendo in campo mi diverto sempre“, ha concluso (Fonte: Federvolley).