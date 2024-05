VIDEO Sinner-Gasquet 3-0: la sintesi del 2° turno al Roland Garros

Jannik Sinner prosegue il suo cammino al Roland Garros 2024. L’azzurro è tornato in campo dopo lo stop dovuto al problema all’anca e sta dimostrando, pur non essendo al 100% della forma, di poter giocarsela per un risultato importante. Già due le vittorie per l’altoatesino che sogna la posizione numero uno del ranking ATP.

Ieri sera sul Philippe Chatrier di Parigi Sinner ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2 6-4 il francese Richard Gasquet nel secondo turno del secondo Slam stagionale. Tutto facile per l’altoatesino sulla terra rossa: sfida impari sul rovescio contro il veterano transalpino.

Al terzo turno Sinner se la vedrà con il russo Pavel Kotov che si è imposto nel match in tarda serata contro l’ex campione di Parigi, l’elvetico Stanislav Wawrinka.

Andiamo a rivivere la performance dell’altoatesino con gli highlights della sua partita.