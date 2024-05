VIDEO Roland Garros 2024, il momento del sorteggio di Zverev-Nadal. Stupore in sala, Peréc mortificata

Ha semplicemente dell’incredibile quello che è successo oggi al sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2024. Gran parte dell’attenzione era rivolta soprattutto su quale poteva essere il primo avversario di Rafael Nadal, visto che questa sarà con ogni probabilità l’ultima partecipazione del maiorchino allo Slam parigino. Il destino ha riservato un colpo beffardo allo spagnolo, ma forse ancora di più al suo avversario, che sarà Alexander Zverev, testa di serie numero quattro e fresco vincitore degli Internazionali d’Italia.

Un colpo di scena davvero clamoroso. Da una parte probabilmente il giocatore più in forma del momento e dall’altra il re indiscusso del Roland Garros al suo ultimo ballo. Sembra quasi un cerchio che si chiude per Zverev, che due anni fa proprio contro Nadal si procurò un terribile infortunio alla caviglia nella semifinale del Roland Garros.

Al momento del sorteggio sicuramente entrambi i giocatori non saranno stati contenti, visto che uno dei due dovrà già dire addio a Parigi al primo turno. Qualsiasi sia l’esito dell’incontro sarà un vero colpo di scena, con il torneo che perderà già uno dei protagonisti più attesi.

Enorme lo stupore della sala dell’Orangerie di Parigi, dove si è tenuto il sorteggio. Ad estrarre i nomi era la leggenda dello sport e dell’atletica francese Marie-José Pérec. La tre volte campionessa olimpica, quando ha sentito lo stupore del pubblico e ha capito di aver sorteggiato Zverev contro Nadal, è apparsa quasi mortificata per l’accaduto, con un sorriso nervoso e di imbarazzo.

Listen to the reactions of the room when they drew Zverev against Nadal

And the nervous smile

pic.twitter.com/tFOAvT2V6S

— Swish (@Zwxsh) May 23, 2024