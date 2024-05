VIDEO MotoGP, il sorpasso decisivo di Bagnaia su Martin nel GP di Catalogna

Non è un semplice sorpasso, bensì un gesto mirato per buttarsi finalmente il passato alle spalle. Francesco Bagnaia ha trionfato in occasione del GP della Catalogna, sesto appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP, imponendosi finalmente su una pista, quella del Montmelò, che nel passato recente gli aveva riservato svariati problemi.

Un successo di estrema importanza quello di Pecco che, a seguito della rocambolesca caduta maturata all’ultimo giro dalla fine nella Sprint, ha tenuto ben salda l’asticella, rendendosi protagonista di uno dei sorpassi dei “suoi”.

La svolta arriva a meno quattordici giri dalla fine quando Acosta, in lotta con Martin per il primo posto, va fuori dai giochi a causa di una caduta. Da questo momento comincia la rincorsa di Pecco che, divenuto secondo, decimino dopo decimino si avvicina sempre di più all’attuale leader del Mondiale, passandolo poi a -6 dal termine con una sontuosa infilata all’interno di curva 5: un vero capolavoro compiuto proprio nella stessa zona dove era caduto nella gara corta.

Godiamoci allora l’incredibile quanto significativo sorpasso di Bagnaia al Montmelò.