VIDEO Mattia Furlani, straripante record del mondo under 20: salto in lungo da brividi a Savona

Mattia Furlani ha incantato al Meeting di Savona, rendendosi protagonista di uno splendido balzo da 8.36 metri con 1,4 m/s di vento a favore. Il 19enne laziale ha spiccato il volo al secondo tentativo sulla pedana della Fontanassa e ha siglato il record del mondo under 20, migliorando di un centesimo quanto fatto dal russo Sergey Murgov nel 2012. Il giovane talento italiano, reduce dall’argento ai Mondiali Indoor, ha fatto nuovamente la differenza e si è fermato a undici centimetri dal record italiano di Andrew Howe.

Mattia Furlani ha lanciato un chiaro messaggio agli avversari e ha fatto capire di essere in ottima forma in vista degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro si è ritirato dopo il secondo tentativo, decidendo di preservarsi in vista dell’impegno previsto ad Atlanta (USA) tra tre giorni, dove cercherà nuovamente un grande guizzo in un meeting di assoluto rilievo agonistico. Di seguito il VIDEO del record del mondo di salto in lungo under 20 firmato da Mattia Furlani.