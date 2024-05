United Rugby Championship: Zebre Parma, con gli Scarlets l’obbligo è vincere

Penultima giornata dell’United Rugby Championship e penultima chance per le Zebre Parma per conquistare la seconda vittoria stagionale e provare a chiudere il campionato non all’ultimo posto. E l’obiettivo è alla portata, visto che al Lanfranchi arrivano gli Scarlets, attualmente terz’ultimi con due punti in più rispetto agli emiliani.

La franchigia federale ha attualmente 15 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 9 punti di bonus, mentre i gallesi hanno 17 punti, con 3 successi e solo 5 punti di bonus. Gli Scarlets sono il peggior attacco del torneo, con 249 punti segnati (contro i 301 delle Zebre Parma), ma subiscono di meno (542 vs 573), con gli ospiti che così sono la peggior squadra come differenza punti, -293 contro i -272 degli emiliani.

Insomma, una sfida sulla carta non impossibile per la squadra di Fabio Roselli, con gli Scarlets che fuori dai confini non hanno mai vinto, con l’unico successo in Galles che è arrivato nel derby contro Cardiff. Di contro, le Zebre Parma hanno vinto solo una volta, il 10 novembre al Lanfranchi contro gli Sharks, pareggiando una settimana dopo contro i Cardiff Blues. Da allora solo delle sconfitte, ma grazie ai bonus possono puntare a evitare l’ultima piazza della classifica.

ZEBRE – formazione

15. Geronimo Prisciantelli (35)

14. Jacopo Trulla (55)

13. Luca Morisi (12)

12. Enrico Lucchin (66)

11. Lorenzo Pani (29)

10. Giovanni Montemauri (10)

9. Gonzalo Garcia (19)

8. Giovanni Licata (Cap) (70)

7. Davide Ruggeri (23)

6. Giacomo Ferrari (20)

5. Andrea Zambonin (49)

4. Leonard Krumov (105)

3. Muhamed Hasa (25)

2. Giampietro Ribaldi (34)

1. Danilo Fischetti (55)

A disposizione:

16. Tommaso Di Bartolomeo (4)

17. Alessio Sanavia (8)

18. Juan Pitinari (32)

19. David Sisi (102)

20. Matteo Canali (11)

21. Thomas Dominguez (11)

22. Fetuli Paea (10)

23. Bautista Stavile (8)