United Rugby Championship, le Zebre Parma chiudono la stagione a Glasgow

Si chiude questo weekend la stagione regolare della United Rugby Championship e le Zebre Parma proveranno a non chiudere l’anno all’ultimo posto, ma per farlo dovranno fare il colpaccio sul campo dei Glasgow Warriors, con gli scozzesi già qualificati per i playoff.

Il match andrà in scena domani sera, venerdì 31 maggio, con fischio d’inizio alle 20.35 allo Scotstoun Stadium della città scozzese. Le Zebre Parma dovranno fare a meno di Lorenzo Pani, con il trequarti azzurro operato al ginocchio e out fino a fine 2024. Le Zebre hanno vinto una partita in questa stagione, con un pareggio, ma è dal 2023 che non trovano una vittoria. Attualmente sono, dunque, ultime, con un punto di svantaggio da Newport.

E per l’ultima partita della stagione, e la sua ultima sulla panchina delle Zebre, Fabio Roselli schiera Jacopo Trulla a estremo, Davide Ruggeri a n° 8. Confermata la prima linea con Muhamed Hasa a destra, Danilo Fischetti a sinistra e Giampietro Ribaldi in mezzo ai due piloni. Andrea Zambonin, Thomas Dominguez, Gonzalo Garcia e Giovanni Licata sono lasciati a riposo; Luca Morisi è stato designato capitano per la quarta volta quest’anno. Tornano in campo dal primo minuto Bruno, Mazza, Gesi e Fusco. Genovese, Fox-Matamua, Jelic ed Eden prendono spazio in panchina, pronti a subentrare a gara in corso.

ZEBRE PARMA

15. Jacopo Trulla (56)

14. Pierre Bruno (56)

13. Luca Morisi (Cap) (13)

12. Damiano Mazza (11)

11. Simone Gesi (39)

10. Giovanni Montemauri (11)

9. Alessandro Fusco (42)

8. Davide Ruggeri (24)

7. Bautista Stavile (9)

6. Giacomo Ferrari (21)

5. Leonard Krumov (106)

4. Matteo Canali (12)

3. Muhamed Hasa (26)

2. Giampietro Ribaldi (35)

1. Danilo Fischetti (56)

A disposizione:

16. Tommaso Di Bartolomeo (5)

17. Alessio Sanavia (9)

18. Riccardo Genovese (11)

19. David Sisi (103)

20. Taina Fox-Matamua (28)

21. Ratko Jelic (11)

22. Tiff Eden (22)

23. Fetuli Paea (11)