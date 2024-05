Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per la Veronica’s Cup: azzurre in Slovenia per scalare il ranking olimpico

Dopo gli ultimi impegni tra Europei e Coppa del Mondo, la Nazionale italiana di tiro con l’arco sarà di scena questa settimana a Kamnik (Slovenia) dal 30 maggio al 2 giugno per la Veronica’s Cup 2024, evento valido per il ranking mondiale che verrà utilizzato tra poco meno di un mese per assegnare gli ultimi due pass a squadre (sia al maschile che al femminile) per le Olimpiadi di Parigi.

L’Italia, già certa di presentarsi ai Giochi con 3 uomini e almeno 1 donna, vuole completare l’opera e proverà dunque a qualificare la squadra femminile al completo sul campo tramite il Preolimpico Mondiale di Antalya (4 slot a disposizione) o in alternativa con il ripescaggio attraverso il ranking internazionale. Proprio in quest’ottica la direzione tecnica nazionale ha deciso di convocare le tre azzurre di riferimento in Slovenia per questa kermesse.

Al via dunque Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati insieme a Claudia Mandia, mentre il quartetto maschile sarà composto dalle seconde linee Marco Galiazzo, Francesco Gregori, David Pasqualucci e Massimiliano Mandia. Vincere la prova a squadre femminile potrebbe proiettare l’Italia dal settimo al quinto posto nel ranking olimpico.

CONVOCATI ITALIA VERONICA’S CUP TIRO CON L’ARCO 2024

Olimpico Maschile

Francesco Gregori, Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Massimiliano Mandia.

Olimpico Femminile

Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati, Claudia Mandia.