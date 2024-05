Tiro a volo: Jessica Rossi vola in finale agli Europei 2024! Italia seconda nella prova a squadre

Sale in cattedra Jessica Rossi in quel di Lonato del Garda, località lombarda che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2024 di tiro a volo. Dopo un venerdì non particolarmente brillante l’azzurra ha conquistato un posto nell’ultimo atto nella gara della trap, ottenendo a seguito delle ultime due serie di qualificazione la terza posizione.

Un ottimo quello inizio quello della medaglia d’oro a Londra 2012, abile ad aprire la quarta serie senza errori, salvo poi mancare un solo piattello nella quinta, dove ha segnato 24/25 per un totale di 118/125, score speculare a quello della spagnola Beatriz Martinez, poi passata al posto d’onore dopo gli shoot-off.

A piazzarsi in testa è stata invece tedesca Kaithrin Murche, che, seppur commettendo tre errori complessivi nelle ultime due prove, si è attestata in quota 119/25. Quarto posto poi in solitaria per Rumeysa Pelin Kaya, rappresentante della Turchia che ha rotto 117 piattelli su 125. Dopo gli spareggi invece hanno acquisito il diritto di giocarsi la semifinale la finlandese Mopsi Veromaa e la spagnola Fatima Galvez, tutte a 116/125 al termine della prova. Niente da fare invece per Lucy Charlotte Hall, scivolata in graduatoria a causa di un’ultima serie negativa non riuscendo poi a spuntarla agli shoot-off.

In chiave Italia da segnalare poi il tredicesimo e il quattordicesimo piazzamento di Gaia Ragazzini e Martina Grioni (in gara per il ranking), rispettivamente con 114/125 e 114/125. Più attardate invece Maria Lucia Palmitessa e Silvana Stanco. La prima ha centrato la diciannovesima piazza con 113/125, la seconda la ventesima con 112/125. In virtù del risultato odierno, l’Italia ha raccolto la seconda posizione nella prova a squadre con il punteggio di 343/375, cedendo il passo alla Finlandia, vincitrice con 345/375 e posizionandosi davanti alla Germania, terza con 334/375.

Eccezionale prestazione infine delle azzurrine: Elena Navelli, Giorgia Lenticchia e Valentina Dolci hanno infatti scatto il pass per la Finale, in programma alle 13:30, chiudendo le qualifiche al primo, secondo e al sesto posto. Le nostre ragazze hanno inoltre vinto la prova a squadre, regolando la compagine teutonica (unico team in lizza) per 331/375 a 271/375,