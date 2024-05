Taekwondo, Europei: Conti e Lo Pinto si fermano ai quarti di finale, Corelli out agli ottavi

Va in archivio senza podi per l’Italia la giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di taekwondo, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Quest’oggi, sulle quattro categorie di peso previste, erano impegnati tre atleti azzurri con l’obiettivo di giocarsi qualcosa di importante nel primo vero grande evento della stagione con in palio le medaglie.

Quinto posto finale nei 54 kg per Andrea Conti, che ha cominciato il suo percorso con una bella vittoria in rimonta al terzo round (3-3, 6-3, 3-1) sul bielorusso Yahor Kazlou prima di fermarsi ai quarti di finale contro l’ucraino Maksym Manenkov in tre riprese (5-4, 7-9, 5-10). Ai piedi del podio nei -63 kg anche Daniel Lo Pinto, sconfitto ai quarti dal turco Hakan Recber (15-3, 10-6) dopo aver battuto in precedenza lo slovacco Damien Frgolec ed il polacco Mateusz Chrzanowski.

Eliminata agli ottavi nei 49 kg Martina Corelli, convocata in extremis al posto di Ilenia Matonti (che ha dato forfait per un problema fisico), perdendo nettamente per 2-0 contro la danese Jade Castillo con i parziali di 8-1 e 15-7. Di seguito i vincitori del day-1: al femminile nei 49 kg la spagnola Adriana Cerezo Inglesias e nei 73 kg la francese Althea Laurin, in campo maschile nei 54 kg il turco Furkan Camoglu e nei 63 kg l’ungherese Omar Salim.