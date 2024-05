Sport in tv oggi (venerdì 31 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 31 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tiene banco il Roland Garros con la giornata dedicata ai terzi turni del singolare maschile e femminile. In campo Jannik Sinner e Matteo Arnaldi, tra gli uomini, ed Elisabetta Cocciaretto tra le donne. Fari puntati soprattutto sull’altoatesino in una giornata “Italia vs Russia”, visti i confronti con Pavel Kotov, Andrey Rublev e Liudmila Samsonova.

Prende il via anche il week end del Mugello, settima tappa del Motomondiale 2024. Sarà già un venerdì importante perché in MotoGP si andranno a determinare i qualificati alla Q1 e alla Q2 e Francesco Bagnaia dovrà rispondere presente al cospetto di Jorge Martin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 31 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 31 maggio

08.00 Rally Sardegna 2024 – Diretta tv su RaiSport HD della SS4 “Sedini-Castelsardo”, su Sky Sport F1 (207) della SS4 “Sedini-Castelsardo”; in streaming su RaiPlay, SkyGo NOW della SS4 “Sedini-Castelsardo”.

08.15 Canoa slalom, Coppa del Mondo ad Augsburg: seconda giornata – Diretta streaming sul canale YouTube Planet Canoe.

08.30 MotoE, GP Italia 2024: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Moto3, GP Italia 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Italia 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Tennis, Roland Garros: terzo turno uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Sinner vs Kotov 2° match e inizio programma dalle 12.00; Arnaldi vs Rublev 2° match e inizio programma dalle 11.00; Bolelli/Vavassori vs Marozsan/Romboli 2° match e inizio programma dalle 10.00)

10.00 Tennis, Roland Garros: terzo turno donne – Diretta tv su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Cocciaretto vs Samsonova 1° incontro e inizio alle 11.00; Errani/Paolini vs Babos/Khromacheva 5° match e inizio programma dalle 10.00)

10.45-11.30, MotoGP, GP Italia 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.25 MotoE, GP Italia 2024: prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming.

13.15 Moto3, GP Italia 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.15 Equitazione, Global Champions Tour: seconda giornata – Nessuna copertura streaming.

13.30 Rugby 7, World Series: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

14.05 Moto2, GP Italia 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 MotoGP, GP Italia 2024: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.05 MotoE, GP Italia 2024: Q1 – Nessuna copertura tv/streaming.

17.25 MotoE, GP Italia 2024: Q2 – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2025: Norvegia vs Italia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

19.30 Surf, World Tour: tappa a Teahupo’o – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

20.35 Rugby, United Rugby Championship: Glasgow Warriors vs Zebre – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Basket, Playoff Serie A: Umana Reyer Venezia vs Virtus Bologna – Diretta tv su DMAX e su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su Dmax.it.

21.00 Golf, Canadian Open: seconda giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.